Короли посреди океана: зачем звездам острова

Вернуть зелень

Foto: Vida Press

Почти 20 лет Леонардо ДиКаприо — убежденный "зеленый активист": он основал Leonardo DiCaprio Foundation — фонд защиты экологии — и жертвует деньги в WWF, снял документальные фильмы "Спасти планету" и "Одиннадцатый час" о проблемах планеты и их потенциальных решениях. В конце концов, у него есть статус посла мира ООН по вопросам климата. Но и это не все: чуть меньше недели назад в интернете появились фотографии с острова Блэкадор Кей на Карибах, где актер создает настоящий экокурорт. Остров он приобрел давно, в 2005 году, заплатив $1,75 млн. 42 гектара земли — незаселенной, обезлесенной, — теперь превратятся в территорию с мангровыми деревьями, искусственно созданными рифами и отелем класса люкс.

Планируется, что экокомплекс, состоящий из 68 бунгало на воде, 48 вилл, бассейнов, откроется в 2018 году. Он будет работать на возобновляемых источниках энергии, а все его гости должны будут пройти инструктаж и следовать определенным правилам: например, не пользоваться пластиковыми бутылками.

По словам Леонардо ДиКаприо и его партнера, Пола Сциаллы, основателя и генерального директора девелоперской компании, специализирующейся на экопостройках, основная цель проекта не просто нанести минимальный вред природе острова, но и восстановить ее. Кстати, если обитателю понравится место и атмосфера, виллу на Блэкадор Кей можно будет выкупить. Стоимость составит от $5 млн до $15 млн.

Похожий проект был реализован на атолле Тетиароа. Поначалу это была резиденция Марлона Брандо и его близких, и уже после смерти актера на территории появился экологически чистый курорт. Брандо очень трепетно относился к природе своего острова, и это отношение сохранилось и поддерживается нынешними владельцами: энергию там получают из солнечных батарей, а о флоре и фауне заботятся работающие на Тетиароа ученые. Кстати, именно там отдыхали Барак и Мишель Обама после окончания президентского срока.