Красивые и опасные: 10 мест на Земле, где вода принимает самые странные формы

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Водопад Анхель, Венесуэла
Красивые и опасные: 10 мест на Земле, где вода принимает самые странные формы
Foto: Shutterstock

Если вы любите воду во всех ее проявлениях, то планете Земля есть что предложить вам посетить и посмотреть — уж чего-чего, а удивительной воды у нее в избытке. Вот 10 примеров.

Травертиновые озера, провинция Сычуань, Китай

Красивые и опасные: 10 мест на Земле, где вода принимает самые странные формы
Foto: Shutterstock

Голубые озера в обрамлении золотистых берегов — это гордость заповедника Цзючжайгоу и парка Хуанлун в Китае. Местные легенды гласят, что происхождение у озер самое что ни на есть божественное — когда-то над этими местами пролетал дракон, который сбросил шкуру. Ее-то рисунок и лег в основу пестрой "мешанины" из озер.

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Водопад Анхель, Венесуэла

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rus.DELFI.lv

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