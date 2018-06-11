Красота на краю мира: 12 лучших водопадов в Исландии

Исландия — одна из красивейших стран в мире. Сюда едут со всего мира, чтобы увидеть неземную природу и тысячи водопадов. В Исландии находится около 10 000 водопадов и на то, чтобы увидеть их все, придется потратить месяцы, а то и годы. Pandotrip решил облегчить эту миссию и рассказывает о самых зрелищных водопадах Исландии.

Альдейярфосс

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Водопад Альдейярфосс высотой 20 метров несет вспененную воду по черным базальтовым плитам вниз в круглый бассейн. Уникальные базальтовые колонны делают этот водопад одним из фаворитов Исландии. Лучшее место для фото — с западного края, поскольку здесь меньше туристов и можно стать напротив водопада для более симметричного снимка.

Стоит учесть, что часть маршрута обозначена как F и передвигаться здесь можно только на автомобилях с полным приводом. Если вы не хотите арендовать полноприводной автомобиль, вы можете поехать с другими туристами на экскурсию. За рулем будьте внимательны — не заезжайте на частную собственность и следите за дорогой, чтобы не сбить животных.