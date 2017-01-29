Кремли, замки и грандиозные мечети. Что интересного построили в республиках России за последние годы

Прошло время, когда пролетарии всех стран соединялись, и мы сильно выпали из информационного пространства малых народов, населяющих территории б. СССР. Между тем за последние 25 лет и они построили много такого, на что просто интересно взглянуть поближе.

Йошкар-Ола: смесь Венеции, Брюгге и Москвы

Foto: Vida Press

В Йошкар-Оле, столице республики Марий Эл, живет чуть менее 200 000 человек. Город с четырехвековой историей за последние 10 лет стремительно превратился в гремучую смесь из Москвы, Венеции и Брюгге, окруженных советскими многоэтажками и старинными домами.

В 2010 году город был лишен статуса "исторического", однако это ничуть не смутило местные власти. Глава Марий-Эл Леонид Маркелов явно хочет войти в историю благодаря тому, что столица республики "станет похожа на эпоху Возрождения". И строит свою площадь Сан-Марко, свой дворец Дожей и свою набережную Брюгге, а также — копию московского Кремля с Царь-пушкой. Местная площадь Сан-Марко на самом деле называется площадью Оболенского-Ноготкова, а расположенное на ней здание Национальной художественной галереи — измененная копия венецианского дворца Дожей. За Италию отвечает Архангельская слобода, неподалеку от которой стоит Благовещенский храм, объединяющий в себе черты московского храма Василия Блаженного и петербургского Спаса-на-Крови, сообщает "Ради дома".

Выполненное в псевдоготическом стиле здание городского ЗАГСа соседствует с чуть измененной копией Спасской башни и местным подобием баварского замка Нойшванштайн, где располагается кукольный театр. От этого эклектичного комплекса зданий начинается, пожалуй, самое поразительное архитектурное заимствование Йошкар-Олы — набережная Брюгге, копирующая историческую застройку бельгийского города. В зданиях на набережной расположены министерства и административные структуры.

В городе установлено немало памятников — Грейс Келли и принцу Монако Ренье, Алексию II, а также Лоренцо Медичи, с которым, по слухам, себя ассоциирует глава республики Леонид Маркелов.