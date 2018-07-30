Криминальная Европа: 5 мест, где вас могут обокрасть

В разгар сезона отпусков многие европейские города наводняются карманниками. Для многих из них ограбить туриста так, чтобы он не заметил, — особое искусство. "Газета.Ru" рассказывает о пяти направлениях, где нужно следить за своими ценными вещами с особенным вниманием.

Париж

Туристические бюро Парижа подсчитали, что за 2017 год столицу Франции посетили примерно 40 миллионов туристов, большая часть из них приехала посетить музеи и театры именно в летний сезон.

Самой частой мишенью становятся туристы, которые выбирают наиболее тривиальные маршруты.

В прошлом году Эйфелеву башню даже пришлось закрыть на день из-за того, что работники аттракциона для туристов устроили забастовку.

Они требовали, чтобы власти выделили дополнительные силы для борьбы с ворами, которые безустанно "трудились" на территории. В 2013 году то же самое произошло в Лувре: там карманники обворовывали и туристов, и персонал музея. Поэтому к советам оставлять большие суммы денег и паспорта в сейфе отеля лучше прислушаться. А кроме того, имеет смысл выбирать для посещения только одно крыло Лувра в день.