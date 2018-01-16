Кроссовки стали новым проездным на общественном транспорте Берлина

Компания Adidas совместно с системой общественного транспорта Берлина BVG выпустили лимитированную коллекцию кроссовок, которые выполняют функцию проездного билета. Такие кроссовки дают возможность безлимитно пользоваться метро, автобусами, трамваями и даже паромами Берлина до 31 декабря 2018 года, пишет портал 34travel.me.

Продажи этого необычного "проездного" стартовали сегодня, утром 16 января. Но уже с ночи сотни берлинцев выстроились в очередь перед всего двумя точками продаж уникальной обуви: флагмантского магазина Adidas Originals и магазина Overkill в районе Кройцберг.

Количество кроссовок ограничено - всего их выпустили 500 пар, причем их раскраска выполнена в тех же цветах, что и цвет обшивки кресел в метро и трамваях Берлина.

A post shared by OVERKILL® (@overkillshop) on Jan 15, 2018 at 6:38am PST



Проездной будет действовать только если обувь находится на ногах человека, просто носить с собой сумку или коробку с кроссовками - недостаточно. Также следует учесть, что в бесплатный проезд не включен S-bahn, который относится не к BVG, а к Deutsche Bahn.

Стоимость этого "проездного" - 180 евро, и производители обуви погнозируют, что вся она будет раскуплена в течение первых суток. Тем временем, на Ebay еще до запуска продаж за эти кроссовки просили уже 600 евро.

Напомним, что стоимость годового билета на проезд в берлинском общественном транспорте начинается с 809 евро.