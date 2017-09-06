Латвийские туристы успели привыкнуть к зимнему отдыху на пляжных курортах. Помимо уже традиционных для Латвии направлений, куда из года в год летают самолеты из Риги, в предстоящее межсезонье появятся новинки. Портал DELFI рассказывает о новых прямых авиарейсах, которые будут открыты в течение ближайшего полугода.

Как и прежде зимой из Риги можно улететь на Тенерифе. Отдельно надо отметить, что пару лет из Риги нельзя было прямым рейсом добраться до Шарм-Эль-Шейха, так как из-за вопросов безопасности европейские авиакомпании не осуществляли рейсы в этот регион. Но с середины октября из столицы Латвии вновь можно будет отправиться в тур в Шарм-Эль-Шейх и Хургаду. Путевки в Египет считают более бюджетным вариантов для туристов.

Среди новым направлений, куда можно будет улететь с октября по апрель, стоит отметить следующие: