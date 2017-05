Куда поехать. 11 разнообразных музыкальных фестивалей 2017 года

9. Fresh Island

Ведущий в Европе hip‑hop&urban пляжный фест развернется на фоне потрясающего острова Паг в Хорватии с участием музыкантов, DJs and MCs со всего мира. Под палящим солнцем можно послушать лучших исполнителей, оторваться на вечеринках у бассейна, отправиться на экскурсии или попробовать экстремальные и водные виды спорта.

В 2016 году на Fresh Island выступили Wiz Khalifa, Ty Dolla Sign, DJ Premier, Tim Westwood, Chris Brown. В этом году организаторы пригласили международных суперзвезд: американский хип‑хоп дуэт Rae Sremmurd, Шона Пола, Young Thug, French Montana, группу Giggs", британский рэп дуэт Krept and Konan.

Где: Новалья, остров Паг, Хорватия

Когда пройдет: 11—13 июня

8. Exit Festival

Foto: Shutterstock

Один из лучших музыкальных фестивалей Европы. Организаторы ежегодно приглашают участвовать звезд рок, поп, dance, хип‑хоп и многих других музыкальных направлений в потрясающей Петроварадинской крепости на берегу Дуная. В 2017 г. фестиваль отметит 50 лет со дня знаменитого "Summer of Love" в 1967 году, когда началось революционное движение хиппи. В этом году тут выступят The Killers, Liam Gallagher, Hardwell, Paul Kalkbrenner, Jake Bugg, Duke Dumond, Robin Schulz, Rag'n'Bone Man.

Где: Нови‑Сад, Сербия

Когда пройдет: 6—9 июля

7. NOS Alive Festival



Смесь рока, инди и поп‑музыки под открытым небом в столице Португалии — все это NOS Alive Festival 2017. На солнечном побережье собираются любители музыки, чтобы днем загорать и купаться в реке Тежу, а ночью отжигать на вечеринках до утра. Организаторы собирают вместе всемирно известных музыкантов и открывают новые таланты, чтобы провести один из лучших фестивалей сезона.

В 2016 году фестиваль отметил свой 10-летний юбилей, где выступили Arctic Monkeys, The Libertines, Pearl Jam, Depeche Mode, The Cure, Beastie Boys, Smashing Pumpkins, Боб Дилан и Blondie. Хэдлайнерами 2017 года станут The Weeknd, Foo Fighters, Depeche Mode, The XX, Imagine Dragons.

Где: Лиссабон, Португалия

Когда пройдет: 6—8 июля

6. Рок‑фестиваль Нашествие

Foto: Shutterstock

Самый масштабный мультиформатный фестиваль России пройдет уже в 18-й раз и организаторы подготовили для меломанов сюрпризы. Неожиданные дуэты, громкие имена, живая музыка в сочетании с добрыми традициями полюбившегося "Нашествия" — это грандиозное приключение года, на котором стоит побывать хотя бы один раз. В прошлом году фест собрал более 200 000 фанатов и в списке выступавших были такие звездные группы, как Ленинград, Кукрыниксы, Сплин и Смысловые галлюцинации. Список участников 2017 еще не оглашен полностью, но уже сейчас известны некоторые имена — Алиса, Найк Борзов, Мельница, Кипелов, Калинов Мост, TEQUILAJAZZZ, КНЯZZ (при участии БАЛУ).

Где: деревня Большое Завидово, Тверская область

Когда пройдет: 7—10 июля

5. Primavera Sound

Когда речь идет об indie и alternative музыке, Primavera Sound занимает лидирующие позиции в Европе. Каждый год в Барселону съезжаются хипстеры со всего континента, чтобы насладится разнообразной феерией звуков — от альт‑рока до underground house и техно.

Лайн‑ап 2017 года возглавляют инди‑герои Arcade Fire и The XX, горячий RnB от Frank Ocean и Solange, также ветеран рокеры Slayer, электронная загадка Aphex Twin и неподражаемая Грейс Джонс. На этот раз фест охватывает сразу несколько десятилетий и жанров музыки, что делает его одним из крупнейших авторитетов в мире.

Где: Барселона, Испания

Когда пройдет: 31 мая-4 июня

4. Flow Festival

Foto: Shutterstock

Ежегодный фестиваль музыки, где можно послушать легенд мировой сцены и начинающих музыкантов. Организаторы фестиваля подбирают не только сильный лайн‑ап, но и достойную арт‑программу с инсталляциями актуальных художников и видео‑арта. Мероприятие проходит на территории бывшей теплоэлектростанции, которые оживают благодаря мощным светопроекциям и современному дизайну.

К тому же Flow — это не просто концерт, поэтому здесь нет четких хедлайнеров: в 2017 году программа включает около 100 различных артистов. За три дня фестиваля меломаны могут насладиться музыкой на 12 концертных площадках, посетить выставки и перформансы, попробовать блюда специального меню от лучших кафе и ресторанов Хельсинки.

Где: Хельсинки, Финляндия

Когда пройдет: 11—13 июля

3. Outlook Festival 2017

Крупнейший фестиваль саундсистем и бас‑музыки в Европе, который состоится уже в юбилейный 10 раз. В течение четырех дней в заброшенном древнеримском амфитеатре над Адриатическим морем соберутся фанаты ДнБ и тру Даб музыки, чтобы раскачать стены Форта мощнейшей акустикой.

В 2017 году хедлайнерами фестиваля станут Dizzee Rascal, DJ Shadow и ансамбль из 20 лучших музыкантов Великобритании The Outlook Orchestra. Лучшие в мире звуковые системы в сочетании потрясающей исторической архитектурой и хорватским побережьем станут самым ожидаемым событием этого года.

Где: Форт Пунта‑Кристо, Хорватия

Когда пройдет: 6—10 сентября

2. Музыкальный фестиваль Sonar

Foto: Shutterstock

Sónar — это культурное событие с уникальным форматом и содержанием. Организаторы соединяют вместе творчество и технологии, экспериментируют с новейшими тенденциями в танцевальной и электронной музыке. Здесь можно отдохнуть, зажечь, познакомится с интересными людьми и заодно завести деловые знакомства. Ведь помимо концертов, фест принимает конференции, семинары, выставки, посвященные трендам музыкальной индустрии.

Еще одна особенность Sonar это сразу два места проведения: в центре Барселоны проходит дневной, а за городом — ночной. В 2017 на концертных площадках выступят Justice, Nicolas Jaar, Moderat, Eric Prydz, De La Soul, Fat Freddy's Drop, Nina Kraviz, The Black Madonna.

Где: Барселона, Испания

Когда пройдет: 15—17 июня

1. Пикник Афиши 2017

Ежегодный московский фестиваль на открытом воздухе, который пройдет в парке Коломенское, собирает больше 50 000 человек. Это крутое музыкальное событие с известными музыкантами: в разные года на сцену выходили Ленинград, Мумий Тролль, Земфира, The Chemical Brothers.

Список хедлайнеров 2017 возглавляют британская рок‑группа Kasabian, танцевальный инди‑рок Foals, самая обсуждаемый проект года Грибы, молодая и яростная группа ГШ (Glintshake). Купить билет на главное музыкальное событие этого лета можно на официальном сайте Пикника.

Где: парк‑усадьба Коломенское, Москва

Когда пройдет: 29 июля