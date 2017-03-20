Нарни

A post shared by Reforma Moda! (@modareforma) on Jan 1, 2017 at 9:08am PST



Небольшой городок Нарни расположен в Умбрии, в часе езды к северу от Рима. Его история насчитывает 27 столетий: первое упоминание о городе относится примерно к 600 году до нашей эры. И сегодня в Нарни можно почувствовать средневековый колорит, прогуливаясь по узким улочкам, окруженным каменными зданиями. Здесь сохранился крупнейший в Европе мост древнеримской постройки — 30-метровый мост Августа. Обязательно загляните в Дуомо и аббатство святого Кассиана, поднимитесь к нависающему над городом замку Рокка‑Альборнос и полюбуйтесь фресками XVIII века в церкви Сант‑Агостино.

A post shared by Dylan (@lamaladiedamour) on Mar 19, 2017 at 9:13pm PDT



В этому году, с 24 апреля по 14 мая, в Нарни уже в 49-й раз пройдет фестиваль "Корса аль Анелло". Эта историческая реконструкция — точная копия рыцарских турниров эпохи Средневековья. Участники состязаний должны попасть копьем в подвешенные кольца диаметром от 6 до 10 сантиметров. Победитель получает главную награду состязания — шелковое знамя Палио. Кульминация праздника приходится на 3 мая — день памяти покровителя города Джовенале ди Нарни.