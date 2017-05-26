Куда уехать на пенсии: топ-10 стран

Эксперты компании International Living, которая занимается предоставлением услуг в сфере эмиграции и переезда за границу, составили свой ежегодный рейтинг Annual Global Retirement Index. В этом рейтинге они определили список стран, которые являются лучшими для выхода на пенсию.

Ниже представляем топ-10 стран, которые считаются лучшими для жизни пенсионеров.

1. Мексика

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Мексика вышла на первое место в этом году, так как в этой стране, согласно исследованию, можно неплохо жить на сумму менее $1 200 (1069 евро) в месяц.

Местное население отличается дружелюбием, а кроме того, в некоторых районах жители неплохо говорят по-английски.

Вряд ли эта страна подойдет для проживания наших пенсионеров, так как она расположена на другом конце земного шара. Однако после оформления гражданства пенсионеры здесь получают скидки на перелеты местными авиакомпаниями, скидки в ресторанах, продуктовых магазинах, а также на медицинское обслуживание.

Еще одним недостатком Мексики является высокий уровень преступности, особенно в отдельных районах страны.