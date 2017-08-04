Куда "утекают мозги": 10 самых привлекательных стран

Страны становятся все более конкурентными и, как и в случае с крупными международными компаниями, привлекают наиболее квалифицированных сотрудников. Есть ряд стран, куда зарубежные сотрудники едут более охотно, чем в другие, а кроме того, такие страны лучше удерживают квалифицированные кадры. Ниже представляем топ-10 стран, в которые "утекают мозги".

1. Швейцария

Foto: Vida Press

Общее число мигрантов: 2 438 702

Страны-источники: Германия, Франция, Австрия, Великобритания, США.

Швейцария известна как страна, которая привлекает больше всего квалифицированных кадров. Она занимает также первое место среди стран, которым удается удерживать квалифицированных сотрудников в своей стране. В Швейцарию прибывают граждане таких стран, как Германия, Франция, Австрия, Великобритания, США и многие другие.

2. Сингапур

Foto: Reuters/Scanpix

Общее число мигрантов: 2 543 638

Страны-источники: США, Австралия, Канада, Новая Зеландия.

Особенно высокие результаты страна демонстрирует в том, что ей удается привлекать таланты и способствовать их развитию.

3. Великобритания

Foto: Shutterstock

Общее число мигрантов: 8 543 120

Страны-источники: Ирландия, Германия, США, Франция, Австралия.

Лучший результат Великобритания продемонстрировала в области удержания талантов внутри страны. Однако после референдума о выходе Британии из состава ЕС пока неясно, как будет в дальнейшем развиваться ситуация в экономике страны, в том числе это касается и вопроса о мигрантах, работающих здесь.

4. США

Foto: Shutterstock

Общее число мигрантов: 46 627 102

Страны-источники: Канада, Великобритания, Германия, Япония, Франция.

Американцы уезжают в самые разные страны мира, однако и в США приезжает множество квалифицированных кадров. В частности, много мигрантов едет из соседней Канады, а также из европейских стран, таких как Великобритания, Германия и Франция.

США продемонстрировали особенно высокие показатели в подрейтинге, где оценивалась возможность предоставить лучшее образование и обучение для зарубежных специалистов. По этому показателю США оказались на 2-м месте, уступив лишь Нидерландам.

5. Швеция

Foto: Shutterstock

Общее число мигрантов: 1 639 771

Страны-источники: Финляндия, Германия, Дания, Норвегия, Великобритания.

Швеция продемонстрировала лучшие результаты в рейтинге возможностей удерживать зарубежных специалистов. По этому показателю страна оказалась на 4-м месте.

Традиционно Швеция входит в число стран-лидеров по уровню жизни, что, несомненно, привлекает зарубежных специалистов.

6. Австралия

Foto: AFP/Scanpix

Общее число мигрантов: 6 763 663

Страны-источники: Великобритания, Новая Зеландия, Германия, США, Ирландия.

Лучшие результаты Австралия продемонстрировала по способности привлекать зарубежных специалистов – по этому параметру она заняла 6-е место.

7. Люксембург

Foto: Shutterstock

Общее число мигрантов: 249 325

Страны-источники: Франция, Бельгия, Германия, Великобритания, Нидерланды.

Общее число зарубежных рабочих в Люксембурге – 249 325, при этом страна занимает 2-е место по способности привлекать зарубежных специалистов и 3-е - по способности удерживать их.

8. Дания

Foto: Shutterstock

Общее число мигрантов: 572 520

Страны-источники: Германия, Швеция, Норвегия, Великобритания, США.

Дания продемонстрировала лучшие результаты по таким параметрам, как способность развивать таланты (3-е место), а также возможности для обучения и образования, которое предоставляется иностранным сотрудникам.

9. Финляндия

Foto: AFP/Scanpix

Общее число мигрантов: 315 881

Страны-источники: Эстония, Швеция, Германия, Великобритания, США.

Финское образование часто называют одним из лучших в мире, а система образования этой страны входит в лидеры в различных рейтингах. Неудивительно, что эта страна продемонстрировала лучший результат по возможности предоставлять обучение и образование иностранным специалистам. По этому параметры страна занимает 4-е место в мире.

10. Норвегия

Foto: Pixabay

Общее число мигрантов: 741 813

Страны-источники: Швеция, Германия, Дания, Великобритания, США.

Норвегия много лет подряд входит в число лидеров по уровню жизни. Неудивительно, что эта страна привлекает специалистов со всего мира. Лучшие результаты Норвегия продемонстрировала по способности удерживать ценные кадры. По этому параметру страна заняла 2-е место.