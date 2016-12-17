Лавра, Крещатик и дворец Януковича. Что можно посмотреть в Киеве за пару дней

За последние несколько лет Киев несколько растерял репутацию города, в который стремятся туристы. Издалека кажется, что даже сегодня, в 2016 году, это не лучшее место для прогулок, гастрономических открытий или культурного отдыха. Однако реальность выглядит иначе: Киев остается прекрасным древним городом с особой атмосферой. И, конечно, он стоит того, чтобы туда приехать.

В Киеве по-прежнему немало политики. Да, на переименованном в аллею Героев Небесной Сотни участке Институтской улицы по-прежнему стоят фотографии погибших, свечи и цветы. Чуть ниже, на самом Майдане, регулярно проходят патриотические мероприятия. Однако стоит отойти на сто метров в сторону, и перед вами все тот же Киев - фантастическая архитектура XX века рядом с древними храмами, стремительные спуски и подъемы, Днепр где-то внизу, бесчисленные кафе и - новая киевская мода - на каждом шагу хороший кофе. Все это в слегка расслабленной, порой - забавно пафосной, иногда - слегка бестолковой, но неизменно доброжелательной атмосфере.

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Четырехмиллионный Киев отлично подходит для короткой поездки на выходные. Визы для граждан ЕС не нужны, перелет занимает чуть больше часа. Если вы здесь впервые, то за пару дней успеете увидеть главные достопримечательности. Если уже бывали и просто хотите развлечься - не забудьте о том, что Украина очень дешевая для людей с зарплатой в евро страна. Иногда настолько дешевая, что в это трудно поверить.

Лучшее время для поездки - поздняя весна или ранняя осень. Зимой в Киеве холодно. Можно, конечно, приехать на Рождество, чтобы оценить только недавно появившиеся в Украине рождественские базарчики с национальным колоритом. С зимой может примирить и украинская кухня: борщ, вареники, котлета по-киевски и прочие классические блюда с горилкой помогут пережить мороз. И все же - общепризнанный факт: лучше всего в Киеве в мае.

Что посмотреть в центре Киева

Классический набор главных киевских достопримечательностей - Киево-Печерская лавра, Софийский собор, Крещатик и Андреевский спуск. Все они находятся в пределах пешей доступности (или, максимум, одной-двух остановок на метро).

Киево-Печерская лавра

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Древнейший монастырь в Древнерусском государстве (основан в 1051 году). Лавра занимает два холма на правом, высоком берегу Днепра и является одной из главных святынь православного мира. Это настоящий "город в городе": здесь расположены 14 православных храмов, мужской монастырь, семь музеев, одна из первых типографий. И, конечно, знаменитые пещеры, в которых для посещения открыты мощи святых (среди которых и былинный герой Илья Муромец). Вход бесплатный.

Софийский собор

Храм с тысячелетней историей, построен князем Ярославом Мудрым. Первоначальный внешний вид собора не сохранился - в XVIII веке его перестроили в стиле украинского барокко. Но главные сокровища храма - внутри: самый полный в мире ансамбль подлинных мозаик (260 кв.м.) и фресок (3000 кв.м.) первой половины XI века и значительные фрагменты стенописи XVII—XVIII веков.

Крещатик

Главной улице современного Киева на самом деле чуть более 200 лет - до этого покрытые густым лесом ложбины находились за пределами города. Сегодня Крещатик поражает монументальной сталинской архитектурой. На западе улица заканчивается площадью, на которой расположен Бессарабский рынок. Киевляне считают его туристическим аттракционом (не без оснований), однако даже с учетом накрученных цен продукты здесь по латвийским меркам вполне недорогие. Так что сюда есть смысл заглянуть, если сало купить нужно, а лишнего времени нет.

Андреевский спуск

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Старинная улица, которую экскурсоводы называют "киевским Монмартром". Здесь действительно множество музеев, галерей, антикварных и сувенирных магазинов, однако у Андреевского спуска есть собственное, неповторимое лицо. И, конечно, богатейший культурный контекст - от Булгакова до Растрелли. Историю этого места можно изучить в Музее одной улицы.

Межигорье: памятник коррупции, открытый для всех

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За пятиметровым железным забором в селе Новые Петровцы под Киевом скрывается один из самых знаменитых объектов новейшей истории Восточной Европы. В бурной истории "Межигорья", бывшей резиденции экс-президента Украины Виктора Януковича, нашлось место и взорванному древнему монастырю, и Никите Хрущеву, и знаменитому "золотому батону" (которого, вполне возможно, не существовало). Четыре года назад к воротам не подпускали даже местных жителей. Теперь же по огромной территории водят экскурсии для тех, кто хочет увидеть памятник политической коррупции.

C 1935 по 2007 год "Межигорье" было государственной резиденцией, но затем сомнительным образом было приватизировано. На территории комплекса площадью 140 гектаров расположены жилые дома, яхтенный причал, роскошный дворец на воде, парк, спортивный и банный комплексы, зоопарк (со страусами, ламами, павлинами и т.д.), собственная молочная ферма, теплицы, поле для гольфа, искусственные озера и многое другое. Территория действительно огромная: на визит в Межигорье стоит запланировать целый день.

Центральный объект - огромный "клубный дом", который в честь строившей его финской компании Honka получил название "Хонка Януковича". Строительство четырехэтажного здания было завершено только в 2011 году, то есть президент Украины наслаждался роскошными интерьерами крупнейшего в мире дома из деревянного бруса совсем недолго. В феврале 2014 года Янукович бежал из страны, "Межигорье" перешло под контроль активистов "Самообороны Майдана", было открыто для посетителей - и остается таким по сей день. И даже молоко от коров Януковича теперь может купить простой смертный. Кстати, совсем недорого.

Как добраться

От центра Киева до "Межигорья" около 25 км. По словам киевлян, трасса Киев-Вышгород-Дымер, которая ведет в "Межигорье" - это лучшие 16 км асфальта в стране. В 2010 году на нее было потрачено чуть меньше, чем на ремонт всех дорог в Киеве. Можно не усложнять себе жизнь и купить экскурсию (туры часто продаются в гостиницах, цена 8-10 евро на человека). Если же вы хотите добраться своим ходом, то нужно учитывать плотный трафик утром и вечером.

Метро и маршрутка. Ближайшая станция метро - "Героев Днепра", от нее до бывшей резиденции президента Украины 14,5 км. Остальную часть пути можно преодолеть на маршрутках №902 и №394 (направление "Новые Петровцы").

Такси. Из центра города можно добраться за 10 евро.

По Днепру. Летом 2016 года от речного вокзала в центре Киева в Межигорье ходили корабли на подводных крыльях ("Ракеты"). Стоимость проезда с двухчасовой экскурсией и входными билетами в резиденцию составляла 18 евро.

Адрес, время работы и цена билетов

Село Новые Петровцы, ул. Ивана Франка 19.

Время работы: 9:00-19:00, по выходным 9:00-20:00.

Вход на территорию резиденции: 50 гривен (1,8 евро) для взрослых, 20 гривен (70 евроцентов) для детей.

Пирогово: вечера на хуторе близ Диканьки

Музей Пирогово - это шанс увидеть Украину, которую мы знаем по Гоголю и Тарасу Шевченко, фильмам и мультфильмам. Мазанки и церкви, плетеные заборы, корчмы, сельские школы, мельницы, огромная коллекция предметов быта XVI-XIX веков - все это раскинулось на территории более 150 гектаров. Это, кстати, почти вдвое больше рижского Этнографического музея.

Территория по географическому принципу разделена на шесть традиционных регионов. Отдельно выделены "Мельницы", "Ярмарочное поле" и "Современное село". В Пирогово можно легко провести весь день - если, конечно, повезет с погодой. Рекомендуется приезжать сюда на праздники, которые отмечаются с особым размахом. Ближайший - Рождество.

Как добраться

Музей расположен на окраине Киева, до центра - около 15 км.

На метро и маршрутках. Ближайшая станция метро - "Теремки", однако пешком оттуда идти до музея около часа. Поэтому лучший вариант - маршрутка №172 от Бессарабского рынка (останавливается у входа в музей). Другие варианты - на сайте музея.

Адрес, время работы и цена билетов