Летаем с умом: 15 вещей, которые не стоит покупать в аэропортах

Delfi Turgid
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Летаем с умом: 15 вещей, которые не стоит покупать в аэропортах
Foto: Shutterstock

Аэропорт всегда ассоциируется с сильными эмоциями — отпуском, путешествиями, лицами любимых людей, возвращением домой. Но еще одна сильная ассоциация аэропорта — дороговизна. Reader's Digest рассказывает, что никогда не следует покупать в аэропортах.

Wi-Fi

Зачастую интернет нам нужен не только для развлечения, но и для работы или чтобы узнать что-то важное. Если у вас нет мобильного интернета, то ни в коем случае не платите за беспроводной интернет в аэропортах — они пользуются тем, что, пройдя проверку на безопасность, пассажиры становятся буквально их заложниками. Wi-Fiза деньги обычно очень медленный и дорогой. А с другой стороны, если вы летите в отпуск, то все ваши письма могут подождать — на то он и отпуск. Вместо того, чтобы уткнуться в мобильное устройство, лучше почитайте книгу, займите руки рукоделием, игрой или просто помедитируйте.

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Delfi Turgid

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