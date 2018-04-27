Летний отдых. Куда лучше поехать в отпуск - в Грецию или в Хорватию?

Если вы планируете отдых на Средиземном море, то вам предстоит выбрать, куда же отправиться — в Грецию или Хорватию? Выбор сложный, поскольку обе страны известны своей хорошо развитой туристической инфраструктурой, богатой культурой, красивой природой и чистым морем. Именно поэтому эксперты из The Telegraph подробно разбирают преимущества обеих стран, чтобы помочь вам сделать выбор.

Почему стоит выбрать греческие острова

Foto: Shutterstock

Острова Греции и Хорватии настолько похожи, что продюсеры сиквела мюзикла "Мамма мия!" снимали продолжение на хорватском острове Вис вместо греческого острова Скопелос, на котором происходили съемки первой части, и после которой туристы хлынули волной в 2008 году.

Однако в Греции есть нечто особенное — будь то сверкающее Эгейское море, дурманящий аромат дикого тимьяна и маленькие домики, рассыпанные по лимонным рощам, словно сахарные кубики. На острове Корфу можно посетить храм Св. Арсения — крошечную часовенку, втиснутую между двумя скалами с видом на залив Калами.

На острове Икария на севере Эгейского моря можно отведать редкого прамнийского вина, прогуляться по гранитным холмам. Говорят, что именно этим вином Цирцея одурманила людей Одиссея. В любом случае нетронутая природа острова заставляет чувствовать себя так, будто вы перенеслись на 3000 лет назад.

Foto: Shutterstock

Кстати, вот чего-чего, а легенд и истории у греков больше, чем у кого-либо, причем большинство из них напрямую связаны с географией — горами, морями, островами и пещерами. Например, на острове Патмос есть пещера, где Иоанн Богослов получил Откровение, а на Крите — дворец Кносса, в котором по легенде находился лабиринт Минотавра.

Греческие острова более разнообразны даже по величине. Например, крохотные острова Сими и Халки, где яркие гавани окружены роскошными особняками в стиле неоклассицизма. И, конечно же, пляжи, — серебристый пляж Миртос в Кефалонии или скалистый Навагио в Закинфе, милое Кастеллорисо, безмятежное Палео Трикери, цкоторый называют островом опасных женщин, потому что сюда свезли 5000 образованных женщин после Гражданской войны с 1948 по 1953 годы.

В Греции в 6 раз больше островов, чем в Хорватии, к ним проще добраться даже на самолетах, а климат намного приятнее в промежуточные сезоны. Более того, у греков есть козырь — невероятное гостеприимство, они рады каждому незнакомцу, каждому гостю. Поэтому если вы еще не бывали в Греции, смело пакуйте чемоданы.