Летний прогноз погоды в Европе: жара на Балканах, засуха на Украине, бури в Польше

А вот в значительной части Великобритании и в Ирландии никакой жары не будет. "Веселее" всего будет жителям Франции, Польши и Чехии — их ожидает обилие гроз и даже бури… Ниже об этом и других прогнозах — подробнее.

Опасные волны жара прокатятся через Италию и Балканы

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Юг Европы ожидает долгое, жаркое лето. Балканы и итальянский "сапожок" почти все время будут находится в зоне жары. В июле и в августе во всех странах региона ожидаются особенно опасные "волны" жара, когда температура станет достигать экстремальных значений и сохранять их на протяжении как минимум недели.

В среднем температура будет держаться в районе 32 градусов по Цельсию. Однако в пике возможно установление новых температурных рекордов, утверждают метеорологи AccuWeather. Наиболее вероятно это в Македонии, Болгарии, Румынии и Венгрии.

Ветры при этом будут умеренные, в результате чего ожидается повышенная концентрация в воздухе вредных веществ и образование смога.

Осадков тоже ожидается не так, чтобы много, как следствие — возможна засуха. И холодные и дождливые январь-апрель не спасут растения и животных региона от недостатка влаги. Жаркая погода только усугубит ситуацию.