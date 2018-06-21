Летный этикет: 11 правил поведения в самолете, которые должен знать каждый

Delfi Turgid
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Если вы хотите откинуться назад, делайте это осторожно
Летный этикет: 11 правил поведения в самолете, которые должен знать каждый
Foto: Shutterstock

Прошли те времена, когда полет в самолете был особенным событием, к которому готовились три недели, в честь которого надевали лучший костюм, и о котором с гордостью рассказывали внукам. Современные лайнеры, принадлежащие "лоукостерам" — это практически общественный транспорт. И так же, как пригородная электричка, чартер тоже может быть забит под завязку, и не всегда приятными лично вам пассажирами.

В деле совершения полетов, впрочем, тоже есть свои правила, соблюдение которых делает жизнь окружающих проще. Хотите, чтобы мир относился к вам лучше? Начните с себя. Ну а портал DELFI напомнит о 11 основных правилах летного этикета, соблюдение которых превратит вас в идеального пассажира.

Не тащите за собой три чемодана

Летный этикет: 11 правил поведения в самолете, которые должен знать каждый
Foto: AFP/Scanpix

Если вы летаете редко или на данном типе самолета вообще впервые — не берите с собой в кабину вагон и маленькую тележку ручной клади. Вы должны быть абсолютно уверены, что ваша сумка, которая "только чуть-чуть больше, чем надо" никому не помешает — стюарды могут быть занудными в вопросах захвата чужого личного пространства излишне громоздкой "ручной кладью", и если ваша сумка не лезет на полку и мешает вашим соседям, вас легко заставят сдать ее в багаж. Помните — задерживая рейс, вы делаете хуже в первую очередь себе.

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Если вы хотите откинуться назад, делайте это осторожно

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Delfi Turgid

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