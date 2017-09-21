Лето, пока: 12 интересных направлений на осень

Агадир

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Агадир – главный курорт Марокко, здесь тепло примерно 300 дней в году. Его длиннющие золотые пляжи оккупированы любителями позагорать и мускулистыми серферами с досками подмышкой. Город немного отличается от других локаций в Марокко – он не похож, к примеру, ни на сонный и узкий Фес, ни на пестрый Марракеш. Агадир больше напоминает европейский средиземноморский город с чистыми пляжами, хорошим вином и свежими морепродуктами. Хотя верблюды и пальмы, здесь, конечно, имеются. Если совсем надоест валяться на пляже, можно рвануть в путешествие по окрестностям. Кстати, до Марракеша от Агадира около 250 км – не так уж и много, чтобы разнообразить свое путешествие по Марокко.