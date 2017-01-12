Лето в январе: где переждать крещенские морозы?

Дубай, ОАЭ

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В мире немало курортов, которые называют себя "самыми роскошными на планете". Однако им сложно угнаться за Дубаем — настоящей "кузницей" шика. Именно в этом городе расположены семизвездочные гостиницы, лучшие парки развлечений и самые огромные торговые центры мира.

Здесь находится самое современное метро на планете, роскошный отель с собственным океанариумом и даже единственный на земле горнолыжный курорт в пустыне. Сюда едут и ради пляжей — чего только стоит знаменитая Пальма Джумейра, живописный Кайт‑Бич или Джумейра Бич парк — имитация оазиса с холмами, лужайками, пальмами, клумбами и, конечно, идеальным побережьем.