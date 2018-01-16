Личный опыт: 9 фактов об образе жизни испанцев

"Жизнь испанцев отличается от жизни в наших широтах — это я проверила на собственном опыте", - за последние полгода в общей сложности три месяца автор Tūrismagids.lv Катрина Аболиня провела на севере Испании и готова поделиться своими наблюдениями.

Необычное время работы

Если вы впервые попали в Испанию, то не удивляйтесь, что днем магазины закрываются. Даже в Латвии, маленькие лавки, где работает один человек, закрываются на короткий срок, однако в Испании перерыв может длиться несколько часов.

Конечно, этот факт относится к маленьким местным магазинчикам, а не к торговым центрам, популярным супермаркетам и магазинам одежды. То же самое и с музеями, которые закрываются на несколько часов в день. Следует помнить, что у музеев бывает зимнее и летнее рабочее время, поэтому лучше всего заранее проверить это в интернете.

Не стоит забывать, что по воскресеньям почти все магазины закрыты, а если на субботу выпадает какой-нибудь праздник, то магазины будут закрыты оба дня. Вначале сложно привыкнуть к тому, что в субботу нужно предвидеть все, что будете готовить или захочется съесть в воскресенье, однако в случае необходимости всегда можно найти круглосуточные магазины, которые есть даже в маленьких городках.

