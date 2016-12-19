"Ловец снов": загадочный амулет, защищающий нас от кошмаров

Говорят, что ловцы снов впервые появились в племени оджибве, и только в 1960-е годы, когда в США стала популяризировать индейскую культуру, их переняли коренные американцы по всем Штатам, а позже необычной "этнической штуковиной" заинтересовались во всём мире.

Индейцы оджибве называют "ловцов" — asabikeshiinh, что в переводе означает "паук". И эти штуковины действительно зачастую выглядят, как достаточно странная паутина. Как правило, "ловцы" состоят из деревянного обруча, покрытого сеткой или полотном из натуральных волокон. А ещё они обязательно содержат "священные предметы" - чаще всего, перья и бусы.

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Традиционно оджибва создавали ловцов снов, связывая нити сухожилий в паутину вокруг небольшой круглой или каплевидной формы рамки из ветвей ивы. Затем ловцы снов украшали священными предметами, такими как перья, наконечники стрел, бусы и раковины.

Индейцы использовали натуральные перья и полудрагоценные камни, а в центре "паутины" размещали один драгоценный камень, который символизирует "единого создателя в паутине жизни".

Коренные американцы считают, что ночной воздух наполнен снами, как хорошими, так и плохими. Первоначально индейцы оджибве делали свои ловушки, чтобы защитить спящих детей от кошмаров. Они считали, что паутина этого предмета сможет поймать плохие сновидения и темных духов, а хорошие сны просочатся через небольшое отверстие в центре и попадут к спящему ребенку. Малейшее движение перьев, по их мнению, означает, что человеку снятся приятные сны.

Foto: Pixabay

Кошмары же не смогут найти путь через паутину и окажутся в ней в ловушке до восхода солнца, после чего испарятся. Хотя оджибва и считаются первыми людьми, кто начал использовать ловцов снов, многие другие племена и коренные народы переняли эту практику. Большинство этнографов полагают, что ловцы снов распространились от оджибве посредством торговли и браков с представителями другими племен.

Концепция подобных устройств распространилась на близлежащие племена, которые, со временем, разработали свои собственные традиции. Согласно этим новым традициям, в ловцах снов заключена судьба и будущее.

Сегодня традиционные индейские ловцы снов продаются буквально по всему миру, причём можно купить их разных размеров и выполненные в разных стилях. Правда, сегодня это, скорее, сувениры, которые мало что имеют общего с традиционной культурой американских индейцев.