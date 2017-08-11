Насмотревшись фотографий в социальных сетях, туристы стремятся подержать на ладошке Пизанскую башню, сфотографироваться на фоне Эйфелевой башни или повеселиться в Moulin Rouge. Однако о том, что вид на некоторые достопримечательности значительно лучше издалека, чем вблизи, а некоторые места и вовсе стоит обходить стороной, потому что там дорого и скучно, задумываются далеко не все. Где же туристы тратят время зря?

Moulin Rouge

Foto: Vida Press

Известное на весь мир французское кабаре когда-то действительно было знаковым местом в Париже, где проводила ночи богема. Однако сейчас это давно уже не тот самый Moulin Rouge, афиши для которого рисовал Анри Тулуз-Лотрек. Времена, когда здесь бывали Оскар Уайльд и Пабло Пикассо, давно прошли, закончилась и эпоха канкана.

Сегодня "Мулен Руж" живет исключительно для туристов. Парижане уже давно потеряли к нему интерес. Испытать эмоции от настоящего кабаре-шоу стоит в Le Crazy Horse, в этом месте вечер действительно удастся.