Лучшие пляжи, вечеринки, экскурсии — на какой из 20 островов Средиземного моря поехать в отпуск?

Лучшие пляжи

Победитель: Форментера

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Как только вы прибудете на остров, скинете тапочки и ступите на теплый белый песок, с прищуром глядя на бирюзовую воду окружающего моря, вы сразу поймете, почему этот крошечный остров к югу от Ивисы так часто сравнивают с Карибами.

Некоторые части пляжа Плайя-де-Мигьёрн, полумесяцем огибающего южную оконечность острова, летом весьма заполнены людьми, но обычно тихое местечко все равно можно найти. Другие заслуживающие внимания пляжи— Плайя-Ллеван и Кала-Саона на севере с видом на Ивису.

Соискатель: Наксос

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Юго-западный берег Наксоса — это сплошные пляжи, самые длинные на Кикладах. Пляжи неестественно для Греции белые и мягкие. Не поленитесь зайти куда подальше: меньше народу — больше свободного места на песке.