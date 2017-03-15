Лучшие пляжи, вечеринки, экскурсии — на какой из 20 островов Средиземного моря поехать в отпуск?

Foto: Shutterstock
Отдых на острове делает особенным уже сам факт отдыха на острове — удаленный, закрытый от мира, он рождает ощущение полного спокойствия. Но остров острову рознь — как выбрать тот, что подходит именно вам? Эксперты британского издания Telegraph выбрали 20 лучших островов Средиземноморья и разделили их по разным категориям, определив победителей и в них.
Лучшие пляжи
Победитель: Форментера
Foto: Shutterstock
Как только вы прибудете на остров, скинете тапочки и ступите на теплый белый песок, с прищуром глядя на бирюзовую воду окружающего моря, вы сразу поймете, почему этот крошечный остров к югу от Ивисы так часто сравнивают с Карибами.
Некоторые части пляжа Плайя-де-Мигьёрн, полумесяцем огибающего южную оконечность острова, летом весьма заполнены людьми, но обычно тихое местечко все равно можно найти. Другие заслуживающие внимания пляжи— Плайя-Ллеван и Кала-Саона на севере с видом на Ивису.
Соискатель: Наксос
Foto: Shutterstock
Юго-западный берег Наксоса — это сплошные пляжи, самые длинные на Кикладах. Пляжи неестественно для Греции белые и мягкие. Не поленитесь зайти куда подальше: меньше народу — больше свободного места на песке.
- 1. Лучшие для любителей роскоши
- 2. Лучшие острова для семейного отдыха
- 3. Лучшие для любителей культуры
- 4. Лучшие для романтического отдыха
- 5. Лучшие для любителей вечеринок
- 6. Лучшие по соотношению цена/впечатления
- 7. Лучшие для любителей водного отдыха
- 8. Лучшие для тех, кто ценит тишину
- 9. Лучшие для любителей пеших прогулок