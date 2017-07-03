Четвертый год подряд пользователи портала TripAdvisor в рамках премии Travellers Choice выбрали лучшим аквапарком планеты комплекс Siam Park на острове Тенерифе. В десятку лучших вошли сразу три бразильских аквапарка и столько же комплексов водных развлечений, расположенных в ОАЭ.

В тройку лучших попали Beach Park в Бразилии и Waterbom Bali в Индонезии, сообщает портал Travel.ru со ссылкой на TripAdvisor.

Дубайский Aquaventure Waterpark занял четвертую строчку списка лучших парков водных развлечений, на пятом месте оказался бразильский Thermas dos Laranjais, на шестом - Typhoon Lagoon Water Park в Диснейленде в Орландо (штат Флорида).

Еще один бразильский аквапарк - Hot Park - занял седьмое место рейтинга, а еще один дубайский - Wild Wadi Waterpark - восьмое место. Замыкают десятку лидеров Aquatica Orlando во Флориде и Yas Waterworld Abu Dhabi в ОАЭ.