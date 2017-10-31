Lufthansa создала пивную карту Европы

Немецкая авиакомпания Lufthansa создала интерактивную онлайн-карту лучших пивных заведений Европы специально для тех, кто скучает по Oktoberfest.

Пивная карта позволяет отыскать лучшие с точки зрения перевозчика бары и пабы, информация о которых была получена от местных жителей и биргиков.

Пользуясь картой, путешественник может получить информацию о баре, его адрес и прямую ссылку на сайт заведения. Также на карте есть и рекомендации сортов пива, которые стоит попробовать в каждом баре.

Например, на карте найдется информация о пиве Guinness, который подают в известном дублинском баре Porterhouse. Также путешественникам рекомендуют попробовать фермерский эль, который подается в пабе Šnekutis в Вильнюсе. Больше пивных локаций и рекомендаций ищите на карте.

Напомним, что в июле этого года Lufthansa запустила карту кафе-мороженых Европы, подробности здесь.