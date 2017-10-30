Майорка увеличит туристический сбор вдвое

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Майорка увеличит туристический сбор вдвое
Foto: Vida Press
34travel.me

Власти испанской Майорки с января 2018 года в два раза увеличивают туристический налог в высокий сезон.

"Туристы, планирующие посещение Майорки с мая по октябрь, будут платить от € 1 до € 4 налога в день. Это почти в два раза выше, чем нынешний налог. Такое решение принял парламент острова, оно вступает в силу в январе 2018 года", – сообщает The Telegraph.

Размер налога будет зависеть от места проживания: в хостеле он составит € 1, для круизных пассажиров – € 2, в отелях среднего уровня – € 3, а в гостиницах 4*-5* – € 4. От налога будут освобождены дети до 16 лет. В низкий сезон с ноября по апрель сбор будут снижать.

К таким мерам власти Майорки пришли по причине ухудшающейся экологической обстановки из-за большого притока туристов. С января по июль 2017 года Балеарские острова посетили рекордные 7,9 млн человек. Это на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Растущий приток туристов вызвал недовольство местных жителей и масштабные демонстрации.

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rus.DELFI.lv

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