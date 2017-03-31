Малоизвестный Галапагос: каннибализм, голые немцы и таинственные убийства

История островов началась вовсе не с того момента, как их посетил Чарльз Дарвин. Формально их открыли за три века до этого, а настоящими покорителями островов Галпагос были китобои. Их привлекали черепахи. Во-первых, их было легко ловить. Во-вторых, их можно было взять с собой в длительные путешествия и при необходимости у вас всегда было свежее мясо.

Природа отомстила

Моряки-китобои с природой особенно не церемонились. В 1820 году экипаж китобойного судна "Эссекс" фактически сжег всех черепах на одном из островов архипелага, Флореане. Природа отомстила поджигателям — киты во время охоты развалили и кабину шлюпа, и вообще все остальное. Спаслись 20 человек, которые беспомощно дрейфовали на лодках на протяжении нескольких месяцев.

Foto: Pixabay

Еды не было, так что они скатились в каннибализм. Сначала тянули соломинку — кого будут есть. Потом тянули другую — кто убьет того, кого будут есть. Позже восемь человек нашли обезумевшими неподалеку от берегов где-то в Южной Америке. История легла в основу бессмертного романа Германа Мелвилла "Моби Дик".

Нудизм и железные зубы

В 1832 году архипелаг был аннексирован Эквадором, который превратил острова в место для ссыльных и заключенных. Было тяжело — многие погибали в пути, другие уже на месте.

А через 100 лет Галапагосские острова внезапно стали популярны среди немцев. Началось все с того, что на острове Санта-Мария поселилась пара, бежавшая от гитлеровского режима — профессор Фредерик Риттер и его любовница, Дора Страус. Профессор был не в меру эксцентричным — верил в нудизм, вегетарианство и сверхтщательное пережевывание пищи. Последнее стоило ему зубов, так что в родной Германии ему даже вставили железные вставные челюсти.

Почтовая бочка

Пара обосновалась на Санта-Марии и начала писать о своей жизни в письмах, которые складывались в специальную "почтовую бочку". На Галапагосских островах еще с XVIII века был Почтовый залив, в котором дрейфовала означенная бочка и все складывали туда корреспонденцию, а китобойные суда, шедшие в США, забирали ее оттуда и передавали на почту.

Foto: Pixabay

Удивительно, но письма Риттера, написанные на адреса немецких газет, доходили до адресатов. И газеты их печатали. Так что профессор и его подруга стали знаменитостями на родине, хотя сами они того не знали.

Дворецкого нет... так кто же убийца?

Жизнь на райских островах показалась привлекательной многим немцам — и они потянулись на Галапагос. Прибыли, в частности, Хайнц и Маргарет Виттмер, которые решили, кто климат островов излечит их сына. Увы, судьба сыграла с ними жестокую шутку — ребенок на этих островах и умер. Утонул.

Другая из "потянувшихся" — баронесса Элоиза Боске де Вагнер Верхорн, дама столь же решительная, сколь и эксцентричная. На острова она прибыла с двумя любовниками. Она хотела славы и денег. Для первого она начала перехватывать и править письма Риттера, сделав себя одной из героинь его романа. Газеты ничего не заметили. Для второго она задумала построить гостиницу и вообще развила бурную деятельность, провозгласив себя чуть ли не местной императрицей.

Риттер вздумал было жаловаться губернатору, но тогда баронесса быстренько его охмурила.

А потом она пропала. Вместе с одним из своих любовников и некоторыми любимыми (и дорогими вещами). Казалось бы, у Риттера или же его подруги Доры был мотив, но нет — некоторые вещи баронессы внезапно "всплыли" в семье Виттмеров, в которой после смерти ребенка все пошло как-то не так. У кого из них был мотив, учитывая весьма вольное половое поведение баронессы, догадаться несложно.

Но потом внезапно умер и сам Риттер (фото - Wikipedia). Говорили, что отравился мясом (будучи, напомним, вегетарианцем). Говорят, последние слова его были: "Дора, я проклинаю тебя!".

Официально никакие обвинение не были предъявлены ни Доре, ни Маргарет. Дора вообще после смерти Риттера на островах не задержалась и вернулась в Германии, где ее быстренько определили в психушку. Во время Второй мировой войны в больницу попала бомба и Дора была в числе погибших.

Маргарет дожила на островах до 2000 года. Если у нее и были секреты, они умерли вместе с ней.

В общем, будете в следующий раз на Галапагосских островах — вспоминайте эти истории.