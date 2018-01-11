Малоизвестный японский остров возглавил список самых крутых мест для путешествий по версии TripAdvisor (ВИДЕО)

Крупнейший туристический портал TripAdvisor назвал победителей рейтинга лучших туристических направлений в мире. На первом месте оказался малоизвестный остров Исигаки в Японии. Он стал выбором года путешественников в номинации "Top Destinations on the Rise". На втором месте оказался курорт Капаа на Гавайях, а замыкает тройку лидеров кенийская столица Найроби.

A post shared by Flight In Asia (@flightsinasia) on Jan 10, 2018 at 7:31pm PST

Японский остров Исигаки славится потрясающими пляжами с белым песком, населенными живностью подводными рифами, а также считается одним из лучших мест для серфинга, снорклинга и дайвинга на планете.

На острове также есть мангровые леса и горы, что делает отдых на Исигаки еще интереснее. Небольшой японский остров может заинтересовать и гурманов, ведь Исигаки знаменит своей вкуснейшей лапшой соба. Средняя стоимость отеля на острове составляет 114 фунтов стерлингов за ночь, а самая низкая - 87 фунтов стерлингов, пишет The Daily Mail.

На втором месте рейтинга оказался курорт Капаа на Гавайях - небольшой городок, расположенный у подножия горы Kauai's Nounou. Он также популярен среди любителей каякинга и водных лыж. Средняя стоимость отеля здесь составляет 185 фунтов стерлингов за ночь.

Третье место заняла кенийская столица Найроби, которая считается одним из лучших мест в Африке для сафари. Это энергичный и современный город, расположенный совсем рядом с дикой природой. Туристам предлагают окунуться в шумную ночную жизнь Найроби, посетить суматошные африканские рынки и несколько национальных парков с экзотическими животными. Путешественники могут переночевать в отелях Найроби в среднем за 80 фунтов стерлингов, что делает отдых здесь довольно бюджетным.

Также в первой десятке рейтинга оказались города Канады, Польши, Коста-Рики, Латвии, Хорватии, Испании и Марокко.