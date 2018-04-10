Мальорка, Менорка, Ивиса или Форментера: как выбрать, куда именно поехать отдыхать?

Более 50 лет именно пляжи были главным фактором успеха Мальорки, Менорки, Ивисы и Форментеры. Мало где в Средиземном море могли похвастать таким безмятежным сочетанием солнца, песка и невысоких цен. Но вкусы и ожидания меняются, и сейчас большинству отдыхающих нужно больше, чем море, сангрия и ночные тусовки.

И Балеарские острова активно меняются, пишет the Telegraph Travel. Перемены коснулись не только отелей, построенных в 1970-х, переделанных сейчас в минималистичные спокойные жилища, где подают смузи и салаты, а не курицу с картошкой, но и гостиничного сектора в целом — большинство новых отелей на островах соответствуют 5-звездочным стандартам.

Поскольку туристы ищут более спокойного и аутентичного отдыха, то открываются новые бутик-отели, а в сельских усадьбах ждут путешественников, которые любят местную кухню, кататься на велосипедах и предпочитают долгие прогулки, йогу и водный спорт ленивому лежанию на шезлонгах.

Этот процесс превращения случился не в одночасье, а занял более десяти лет. Именно поэтому мы предлагаем краткий путеводитель по "новым" Балеарским островам.