Мальорка, Менорка, Ивиса или Форментера: как выбрать, куда именно поехать отдыхать?

Delfi Turgid
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Мальорка
Мальорка, Менорка, Ивиса или Форментера: как выбрать, куда именно поехать отдыхать?
Foto: Shutterstock

Более 50 лет именно пляжи были главным фактором успеха Мальорки, Менорки, Ивисы и Форментеры. Мало где в Средиземном море могли похвастать таким безмятежным сочетанием солнца, песка и невысоких цен. Но вкусы и ожидания меняются, и сейчас большинству отдыхающих нужно больше, чем море, сангрия и ночные тусовки.

И Балеарские острова активно меняются, пишет the Telegraph Travel. Перемены коснулись не только отелей, построенных в 1970-х, переделанных сейчас в минималистичные спокойные жилища, где подают смузи и салаты, а не курицу с картошкой, но и гостиничного сектора в целом — большинство новых отелей на островах соответствуют 5-звездочным стандартам.

Поскольку туристы ищут более спокойного и аутентичного отдыха, то открываются новые бутик-отели, а в сельских усадьбах ждут путешественников, которые любят местную кухню, кататься на велосипедах и предпочитают долгие прогулки, йогу и водный спорт ленивому лежанию на шезлонгах.

Этот процесс превращения случился не в одночасье, а занял более десяти лет. Именно поэтому мы предлагаем краткий путеводитель по "новым" Балеарским островам.

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Мальорка

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Delfi Turgid

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