"Мама в шоке будет": 40 впечатляющих фактов о самых высоких зданиях в мире

Если вы не боитесь высоты, то в следующее свое путешествие запланируйте посещение одного из многих небоскребов мира. А чтобы подготовиться к поездке, Best Life рассказывает о самых любопытных фактах о небоскребах.

С Бурдж-Халифы можно увидеть 2 заката за день

Фокус работает так: закат можно увидеть рядом со входом в небоскреб, затем подняться на верх небоскреба и насладиться закатом еще раз. Разница между закатами составляет примерно 3 минуты, а лифт домчит вас наверх за полторы.

Часы Макка в Саудовской Аравии пытались изменить стандарты времени

По задумке владельцев высотного здания Абрадж аль-Бейт, часы на его вершине должны были впечатлить весь мир и заставить всех перейти на арабское время со времени по Гринвичу. По их мнению, часы находятся точно на одной линии с магнитным севером. Однако потом выяснилось, что магнитный северный полюс находится на одной долготе с США, поэтому часы перевели на стандартное арабское время.

Русские руферы однажды незаконно взобрались на Шанхай-тауэр

В феврале 2014-го года два русских руфера незаконно взобрались на самую вершину Шанхай-тауэр еще до его завершения строительства без страховки, засняли весь процесс на камеру и выложили видео в интернет: "мама в шоке будет".

Шпиль Эмпайр-стейт-билдинг изначально планировался для швартовки аэростатов

Foto: Vida Press

В эпоху дирижаблей их считали транспортом будущего и поэтому конструкция Эмпайр-стейт-билдинг была частично привязана к обслуживанию аэростатов. Изначально на шпиле планировался пост швартовки для кораблей, прибывающих из рейсов через Атлантику, сходный трап, бюро регистрации и таможни. Когда же стало понятно, что ветры делают этот план труднореализуемым, от этой задумки отказались.

Одна секта собиралась уничтожить небоскреб Уиллис-тауэр в Чикаго

Эта секта из семи человек называла себя Семеркой Всеобщих Божественных Спасителей Города Свободы и планировала уничтожить небоскреб Уиллис-тауэр. Для этого они пытались наладить контакт с Аль-Каидой. Однако их задержали еще до того, как сектанты обзавелись оружием и другими средствами для воплощения своего плана.

В небоскребе Хэнкок-тауэр заложена мемориальная капсула

В 1968 году в год завершения строительства высотного здания Хэнкок-тауэр была заложена мемориальная капсула, которая была недавно вскрыта. Она содержала микрофильм, лацканный значок сенатора США Чарльза Перси, камень из столицы штата Иллинойс и фрагмент другого высотного сооружения — Эйфелевой башни.

Инженерные конструкции небоскреба Тайбэй 101 стали его символом

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Чтобы погасить колебания здания от сильных ветров и землетрясений в небоскребе Тайбэй 101 находится огромный стальной маятник весом в 660 тонн, который служит демпфером. Крошка Демпфер стал символом небоскреба, а сувенирные кружки и майки с его изображением разлетаются как горячие пирожки.

Центр международной торговли 1, возможно, является самым безопасным зданием в Нью-Йорке

Из-за своей печальной истории высочайшее здание города стало одним из безопаснейших зданий — в его строительстве были использованы новейшие технологии от укрепленного фундамента то взрывоустойчивых окон и лестничных пролетов с воздухоподпором до биологических и химических фильтров в системе вентиляции.

В этом году открылся самый высокий отель в мире

В Дубае открылся отель "Гевора" и стал самым высоким гостиничным зданием в мире. Высота здания составляет 356 метров, что на один метр больше прошлого рекордсмена JW Marriott Marquis. В здании с интерьером в стиле ар-деко расположены рестораны, спортивный зал, сауны и другие удобства.

"Камень свободы" должен был стать частью Центра международной торговли 1

В День независимости США в 2004 году на торжественной церемонии был заложен первый камень — 20-тонная плита черного гранита с выгравированными на ней словами "Дань непоколебимому духу свободы". Через два года его увезли перед началом строительства, но так и не вернули обратно — камень до сих пор хранится на Лонг-Айленде.

На вершине небоскреба Бурдж-Халифа может быть прохладнее на 10 градусов

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Летом в Дубае температура воздуха может достигать 50 градусов, но стоит взобраться на смотровую площадку небоскребу Бурдж-Халифа, как воздух становится прохладнее на 8-10 градусов.

Параметры Центра международной торговли 1 имеют свой смысл

Высота здания составляет 1776 футов (541 метр) — это год подписания Декларации о независимости США. А высота, на которой находится парапет из стекла и стали, составляет 1368 футов (417 м) — такова была высота предыдущего Центра международной торговли, который был разрушен 11 сентября 2001 года.

Пентхаус на Парк Авеню был продан вдвое дешевле первоначальной цены

Апартаменты в одном из высочайших зданий Нью-Йорка на 95-м этаже стоят очень дорого — в 2016-м году они были выставлены на продажу за 82 миллиона долларов. Однако это оказалось слишком дорого даже для миллиардеров и поэтому вскоре цену снизили до 32 миллионов и только тогда апартаменты купили.

Достигнут лимит скорости лифтов

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По словам представителя компании Toshiba, гонка за скоростью лифтов в небоскребах завершена. Согласно данным исследований, 82 км/ч является максимальной скоростью, при которой пассажиров еще не тошнит. Спуск вниз может быть еще сложнее — если двигаться слишком быстро, то организм будет считать, что тело падает. Максимально приближенные к этому пределу скорости лифты действуют в небоскребах Шанхай-тауэр и CTF Finance Tower — их скорость спуска достигает почти 36 км/ч.

Директор проекта Центра международной торговли 1 лично связан с этим местом

Стив Плейт, который руководил инженерными и строительными работами по возведению Центра международной торговли 1, раньше работал в Северной башне, но в день теракта опоздал на поезд на работу.

Два мойщика окон застряли на верху Центра международной торговли 1

В ноябре 2014 года двух мойщиков окон пришлось спасать с высоты 68-го этажа, когда тросы отсоединились от люльки. Спасателям пришлось разбивать трехслойные окна, чтобы вернуть мойщиков в безопасность.

Конденсата от кондиционеров воздуха небоскреба Бурдж-Халифа хватит на 20 олимпийских бассейнов

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Учитывая жару в Дубае, в небоскребе такого уровня должны быть очень мощные кондиционеры воздуха. Оказывается, за год кондиционеры во всем здании вырабатывают достаточно конденсата, чтобы наполнить 20 олимпийских бассейнов.

Бурдж-Халифа гнется

Высотные здания специально строят высокими, чтобы сопротивляться суровым погодным условиям таким образом, чтобы находящиеся внутри люди ничего не чувствовали.

Во втором по высоте здании в мире работает самый быстрый лифт

Шанхай-тауэр занимает почетное второе место по высоте в мире, но ему принадлежит первенство в области скоростных лифтов. Максимальная скорость лифта достигает 73 км/ч, однако для этого нужна специально оборудованная кабина и специалист от компании-производителя Mitsubishi.

При строительстве Центра международной торговли 1 использовали столько бетона, что его хватило бы на целую дорожку от Нью-Йорка до Чикаго

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Да-да, это 152 910 кубических метра бетона, не говоря уже о 45 тысячах тонн металлоконструкций.

И достаточно стекла, чтобы покрыть 20 футбольных полей

И это лишь внешнее стекло. Кстати, сам небоскреб построен из количества стали, которого хватит на производство 20 тысяч автомобилей.

Жители Чикаго хотели переименовать Уиллис-тауэр в Сирс-тауэр

Когда компания Уиллис Груп Холдингс переименовала второе по высоте здание в Западном полушарии в Уиллис-тауэр, местные были очень недовольны. 50 тысяч жителей подписали петицию и заручились широкой поддержкой общественности, однако это не помогло и новое имя стало постоянным.

Самый высокий в мире туалет находится в Уиллис-тауэр

Уиллис-тауэр занимает второе место по высоте в США, но зато его туалеты для посетителей находятся на рекордной высоте — 1237 метров.

Лобби Центра международной торговли 1 связан с предыдущими Башнями-близнецами

Оказывается, белый мрамор, использованный в отделке стен лобби, был добыт на тех же карьерах, что и мрамор для Башен-близнецов.

Эмпайр-стейт-билдинг был построен всего за 410 дней

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Даже по сегодняшним меркам впечатляющий Эмпайр-стейт-билдинг был построен всего за 410 дней — его строили 3400 рабочих, которые цеплялись за любую работу во время Великой депрессии.

Бурдж-Халифа поставил несколько рекордов

Бурдж-Халифа по-прежнему является высочайшим зданием мира, но обладает и другими почетными званиями: высочайшее отдельностоящее строение, самое большое число этажей в мире, самый высокий жилой этаж, самая высокая смотровая площадка и самый высокий служебный лифт в мире.

Циферблат часов Макка — крупнейший в мире

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Для высочайшей в мире часовой башни нужны и большие часы. Диаметр часов Макка в диаметре составляют 43 метраи видны с расстояния 16 км, а минутная стрелка достигает в длину почти 23 м, что в 35 раз больше знаменитых часов Биг Бен.

Бурдж-Халифу переименовали в последний момент

Изначально небоскреб должен был называться Бурдж-Дубай, однако почти сразу после открытия его переименовали в честь Шейха Халифы бин Зайд Аль Нахайяна — президента соседнего эмирата Абу Даби. Учитывая те миллиарды, что эмират влил в Дубай, это меньшее, что он могли сделать.

Третье по высоте здание в мире — часовая башня

Несмотря на все громкие титулы и рекорды, небоскреб Абрадж эль-Бейт выглядит как огромная старомодная часовая башня.

Самый религиозный небоскреб

Мало того, что на вершине Абрадж эль-Бейт находятся крупнейшие часы в мире, призывающие всех жителей Мекки к молитве, так в здании небоскреба расположен Музей мусульманского искусства, а для молитв отведено около 12 тысяч кв.м.

Бурдж-Халифа весит примерно как 100 000 слонов

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И это если считать полностью пустое здание. А как только оно наполняется людьми, его вес становится еще больше.

Самый быстрый двухэтажный лифт

Небоскреб Lotte World Tower в Южной Корее стал пятым по высоте в мире и первым по скорости двойного лифта. Лифт состоит из двух соединенных кабин, доставляющих людей на разные этажи и удваивает вместительность обычного лифта.

Один из самых зеленых небоскребов в мире

Шанхай-тауэр отличает его "зеленая" конструкция. Например, его дизайн "скручен" на 120 градусов — это уменьшает нагрузку от ветра и количество используемых стройматериалов на 25%, а на крыше находится около 200 ветряных турбин, которые генерируют около 10% потребляемого в здании электричества, а также собирается дождевая вода и перерабатывается использованная.

Высота Бурдж-Халифы держалась в секрете

Как и название небоскреба, его высота держалась в секрете до дня открытия. По словам архитекторов, они ожидали, что самые любопытные станут измерять здание по его тени.

Однажды Центр международной торговли 1 переименовали

В 2005 году мэр Нью-Йорка заявил, что по окончании строительства небоскреб будет называться Фридом-тауэр ("Башня свободы"), но после некоторых размышлений власти решили оставить максимально похожее название.

Уиллис-тауэр состоит из 9 башен

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Уиллис-тауэр состоит из 9 башен одинаковой ширины, но разной высоты — от 50 до 108 этажей. Согласно словам архитектора здания, его вдохновила пачка сигарет.

Окна Бурдж-Халифы моют по старинке

Круглый год команда из 36 мойщиков окон моет 24 тысячи окон небоскреба водой и мылом. Кстати, они всегда работают только с теневой стороны и носят специальные костюмы, похожие на скафандры.

В Нью-Йорке находится высочайшее жилое здание

Раньше Нью-Йорк был городом небоскребов, однако здесь по-прежнему находится высочайшее жилое здание — 432 Park Avenue высотой 425 метров. Здание было завершено в 2015 году и с него открывается вид на Центральный парк.

Земля под Центром международной торговли 1 принадлежит управлению порта

Участок земли, на котором находится небоскреб, принадлежит государственному агентству под управлением губернаторов Нью-Йорка и Нью-Джерси, однако на данный момент право сдачи помещений в аренду принадлежит субподрядчику Ларри Силверстейну.

Небоскреб с наибольшей площадью помещений

Абрадж Аль-Бейт Тауэрс в Саудовской Аравии состоит из семи башен разной высоты и является небоскребом с самой большой площадью помещений в мире.