Проект подразумевает оборудование номеров в помещениях, расположенных в пристройках маяка, где раньше жили его смотрители. Таким образом, здесь появятся три комнаты, рассчитанные максимум на 8 человек. Кроме того, будет построен бассейн. Портовая администрация Санта‑Крус‑де‑Тенерифе заявила, что реализация данной инициативы никоим образом не повлияет на работу маяка.

В рамках инициативы "Маяки Испании" ее администрация намерена поспособствовать развитию подобных видов деятельности без необходимости их реконструкции. Таким образом, в рамках действующего законодательства будут разрабатываться инициативы туристического типа, позволяющие сохранить вспомогательные постройки, выведенные из эксплуатации.

Маяк Пунта‑Кумплида расположен в местечке Барловенто на канарском острове Пальма. В августе 2011 года он стал первой в Испании конструкцией подобного рода, где были использованы мощные лампы LED, позволяющие серьезно сэкономить электроэнергию.