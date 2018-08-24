Подземное царство: греческое озеро Мелиссани, которое спрятано в пещере 9 (ВИДЕО)

Delfi Turgid
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Подземное царство: греческое озеро Мелиссани, которое спрятано в пещере 9 (ВИДЕО)
Foto: Shutterstock

Озеро Мелиссани находится на греческом острове Кефалония в пещере "без крыши". Почему его стоит увидеть и почему его называют озером нимф рассказывает DELFI Tūrismagids.

Озеро Мелиссани находится в одноименной пещере длиной 3.5 км и высотой 36 метров. В 1953 году в результате землетрясения у пещеры обвалился потолок и с тех пор в нее проникают лучи солнца, просвечивая лазурно-голубую воду насквозь. Официально озеро было открыто в 1951 году, но рассказы о нем ходили в народе со времен древнегреческих мифов и местные знали о нем очень давно, о чем свидетельствуют археологические находки.

Например, на крохотном островке посреди озера археологи нашли глиняный диск с танцующими нимфами, глиняную тарелку с шествием нимф и маленькую тарелку с фигурой женщины. Все эти находки хранятся в археологическом музее Аргостоли. Легенды же гласят, что объятое пышным лесом озеро называют озером нимф, потому что из-за безответной любви здесь утопилась нимфа Мелиссани.

Подземное царство: греческое озеро Мелиссани, которое спрятано в пещере 9 (ВИДЕО)
Foto: Shutterstock

Озеро обрело большую популярность у туристов, однако сюда можно попасть только на лодке и в сопровождении гида. В пещере посетителей ждут дивные виды голубой воды, древних сталактитов и других чудес природы.

Дно озера покрыто золотистыми камнями, которые особенно хороши в полдень, когда лучи солнца светят прямо в пещеру. В это время вода становится настолько прозрачной, что кажется, словно лодки плывут по воздуху.

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Delfi Turgid

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