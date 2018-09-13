Места силы: семь важнейших и красивейших мест паломничества в мире

Delfi Turgid
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Мекка, Саудовская Аравия
Места силы: семь важнейших и красивейших мест паломничества в мире
Foto: AFP/Scanpix

24 сентября наша Аглона станет местом паломничества большинства католиков Латвии. Но Аглонская базилика – не единственная в мире, куда считают обязанным прийти или приехать приверженцы той или иной религии. Несмотря на разнообразие конфессий, большинство их объединяет тот факт, что их главными объектами паломничества становятся места, поистине удивительные в своей красоте, пишет Wanderlust. И вот куда они стремятся.

Лумбини, Непал

Крохотное местечко Лумбини находится в индийском округе Рупандехи и каждый год привлекает сотни тысяч паломников как место рождения Будды.

Места силы: семь важнейших и красивейших мест паломничества в мире
Foto: Shutterstock

Одним из первых паломников стал индийский император Ашока в 249 году до н.э. Его визит положил начало паломничеству и был отмечен колонной Ашоки в парке Лумбини, на которой было выгравировано посвящение Будде. Сегодня паломники стекаются сюда со всего мира, чтобы почтить камень, который стоит на месте рождения Сиддхартхы Гаутамы, и Пушкарини — бассейн, где Сиддхартху омыли после рождения.

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Мекка, Саудовская Аравия

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Delfi Turgid

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