Местные Атлантиды: Пять городов Европы, которые ушли под воду

Причины, почему города уходят под воду, бывают самые разные — природный катаклизм, решение людей и другие факторы. Одни города становятся забытыми, другие обретают популярность среди туристов. DELFI Tūrismagids рассказывает о пяти самых известных поселениях, которые покоятся под толщей воды.

Португалия

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Португальская деревушка Вилариньо-да-Фурна видна только при понижении уровня воды.

В 1967 году здесь началось строительство ГЭС и деревушке было суждено быть затопленной. 300 человек были вынуждены покинуть свои дома, а уже через 5 лет на месте их родного села плавали рыбы.

История этого места насчитывает 2000 лет, и чтобы память об этом месте не пропала насовсем, недалеко отсюда устроен музей, а по воде над деревушкой возят туристов в лодках, откуда открывается вид сверху на бывшие улочки деревеньки.