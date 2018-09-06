Миллионы путешественников выбрали лучшие музеи мира и Европы

Крупнейший туристический ресурс TripAdvisor составил рейтинг лучших музеев мира и Европы, основываясь на миллионах отзывов путешественников из разных стран.
Как показали многочисленные отзывы 2018 года, самым лучшим в мире признан музей Орсе в Париже.
На втором месте оказался нью-йоркский Национальный мемориал и музей 11 сентября. Третье место занял еще один музей Ньй-Йорка — Метрополитен-музей. За ним последовал Британский музей в Лондоне (4 место) и Национальный музей Прадо в Мадриде (5 место), пишет The Daily Mail.
Лучшими также стали: Новый музей Акрополя в Афинах (6 место), Лувр в Париже (7 место), Национальный музей Второй мировой войны в Новом Орлеане (8 место), Национальный музей антропологии в Мексике (9 место). На 10-е место в списке лучших музеев мира попал Музей жертв войны в Хошимине, Вьетнам.
Лучшими музея Европы стали:
- Музей Орсе. Париж, Франция
- Британский музей. Лондон, Великобритания
- Национальный музей Прадо. Мадрид, Испания
- Музей Акрополя. Афины, Греция
- Лувр. Париж, Франция
- Национальная галерея. . Лондон, Великобритания
- Музей Васа. Стокгольм, Швеция
- Галерея Уффици. Флоренция, Италия
- Рейксмюсеум. Амстердам, Нидерланды
- Эрмитаж. Санкт-Петербург, Россия