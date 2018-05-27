Минеральные реки, зеленые берега. Как литовский Бирштонас превращается в мекку санаторного отдыха

Бирштонас, маленький зеленый город, уютно спрятавшийся в излучине Немана между Вильнюсом и Каунасом, в прошлом году стал самым быстрорастущим курортом Литвы. Санатории Бирштонаса - новые, но при этом чуть более доступные, чем в Друскининкае, привлекают множество туристов, в том числе и из Латвии. Портал DELFI побывал в Бирштонасе весной 2018 года и выяснил, как город изменился за последние несколько лет.

90 километров от Вильнюса, 40 от Каунаса и чуть более 300 от Риги. Рядом - Калининградская область и граница с Польшей. Неман в этом районе петляет так, что можно легко представить: это не город, это остров. Похоже, местные жители так себя и ощущают - здесь много зелени, много воды (и вокруг, и внизу - недавно у одного из санаториев устанавливали мачты для флага, пробурили скважину, и на глубине в пару метров пошла минеральная вода), никакой спешки, и тишина. Идеальная курортная атмосфера.

Foto: DELFI

При всем своем крайне удобном расположении Бирштонас на протяжении столетий оставался в тени. По сути, Бирштонас всегда был курортом, тихим поселением без своей ярмарки и с минимальным количеством питейных заведений. Сначала здесь была охотничья резиденция литовских королей (трудно найти более удобное место для того, чтобы загонять дичь). Потом, в XVII веке, войны и эпидемии чумы практически стерли городок с лица земли. К концу XVIII века здесь было буквально три дома. В 1854 году Бирштонас стал, наконец, курортом, а в 1930-х здесь построили первый литовский санаторий. Друскининкай тогда еще был польским.

До последнего времени Бирштонас оставался курортом "для внутреннего употребления": туристов из-за рубежа здесь было немного. И сегодня большинство отдыхающих здесь - литовцы, но с каждым годом приезжает все больше посетителей из Германии, Латвии, Израиля и других стран. В 2017 году курорт посетили 110 000 туристов (данные Департамента статистики, местные власти говорят о 150 000), годом ранее - 71 000. Бирштонас официально стал самым быстрорастущим курортом Литвы. Чем же манит к себе этот город?

Полтора года назад, в ноябре 2016 года, портал DELFI уже побывал в Бирштонасе. Мы рекомендуем прочесть подробный отчет об этой поездке:

Чем заняться в Бирштонасе, если у вас всего пара дней?

За несколько лет в Бирштонасе многое изменилось: появились новые гостиницы, СПА-центры и санаторные корпуса, открылись новые кафе и рестораны (всего их уже 29). И, похоже, дальше изменения будут еще стремительнее: в планах - строительство новых корпусов санаториев, парка развлечений для детей, а также целого микрорайона "Ворота Бирштонаса" (объем инвестиций может составить около 100 млн евро). Если у вас есть всего пара дней, то вот как это время можно провести в Бирштонасе.

Расслабиться в спа. В Бирштонасе пять крупных спа-отелей или санаториев. Как минимум четыре из них по уровню сервиса и условиям проживания - не менее трех звезд. Можно выбрать спа-программу, но не исключено, что вы успеете и поправить здоровье.

Foto: DELFI

Гулять, ездить на велосипеде, плавать. Чистый сосновый лес, променад вдоль берегов Немана, аренда велосипедов, множество памятников. На берегу реки оборудованы места для пикников, так что собирайте припасы в корзинку, и вперед! Летом можно отправиться на корабле в Каунас (только не забудьте, что такое путешествие займет шесть часов).

Foto: Динара Никифорова





Воспользоваться всеми преимуществами минеральной воды. Здесь она течет из-под крана на улицах города и в санаториях и отелях. А в павильоне Villa Birute (на фото) можно отдохнуть на лежаке у бассейна и стены, испаряющей минеральную воду. Бесплатно.

Принять участие в празднике города. В этом году он пройдет 8-10 июня. День города здесь отмечают с размахом: в программе мероприятия концерты, фестиваль воздушных шаров, парад водных мотоциклов, ярмарка, праздничное шествие и много баскетбола.

Поужинать в хорошем ресторане. Мы рекомендуем Kurhauzas или ресторан спа-центра Vytautas mineral SPA. В инфоцентре Бирштонаса можно получить и кулинарную карту города, на которой отмечены лучшие, по мнению жюри, заведения города.

Foto: DELFI

Изучать историю. По всему городу расставлены информационные щиты, на которых в том числе и по-русски изложены ключевые моменты истории курорта. К сожалению, на них ничего не сказано про городские легенды - например, про памятник князю Витовту, который изначально должен был стать Лениным. Но советское время подходило к концу, Ленин перестал быть актуальным. Привезенный в Бирштонас из Украины гранитный блок пролежал 10 лет, пока для него не нашли правильного героя. На лошадь материала не хватило - и зад скакуна получился анатомически неправильным. Впрочем, очень может быть, что к вашему приезду в Бирштонасе появятся и исторические экскурсии по городу.

Лечение и отдых в Бирштонасе: санатории и СПА-центры

Выходные в Бирштонасе - прекрасный вариант для отдыха, но очень многие едут сюда именно за лечением, и остаются на неделю и дольше. Что же может предложить туристам Бирштонас уже этим летом?

Foto: DELFI

Санаторий Egle. В 2013 году после полной реконструкции в Бирштонасе открылся санаторий Egle - крупнейший в городе. В 2017 году к двум корпусам добавился третий. Сейчас здесь работает ультрасовременный диагностический центр, свои услуги предоставляют более 70 врачей-специалистов (в том числе, русскоговорящие), а список лечебных и оздоровительных услуг насчитывает более 100 позиций. Для лечения в Egle используются минеральные воды различной минерализации, а также белая и черная грязи.

Foto: Динара Никифорова





Vytautas mineral SPA. Амбициозный 20-миллионный спа-комплекс Vytautas mineral SPA на 160 номеров и 350 гостей открылся осенью 2016 года (сейчас рядом с основным корпусом возводится второй). Это роскошный современный отель, который выделяется не только стильным интерьером или обширным списком спа-услуг, но и тем, что здесь используется минеральная вода из скважины глубиной 715 м. Эта вода более соленая, чем морская — и она дает положительный эффект при лечении заболеваний суставов, нервов и органов пищеварения. В спа-центре имеется большой бассейн с минеральной водой, бассейн с противотоками, пять бань, множество видов массажа, тепло- и холодотерапия, лечебные минеральные грязи и т.д. Летом неподалеку от Vytautas mineral SPA работает городской пляж.

Foto: DELFI

Санаторий Tulpes. Старейший санаторий в городе (1926). Расположен в центре города, на берегу Немана. Здесь предлагают не только оздоровительные процедуры, но и лечение - в том числе для пациентов с гемофилией. В марте 2018 года был открыт полностью реновированный исторический корпус санатория - "Белая вилла". До войны здесь собиралась политическая и культурная элита литовского государства, сейчас же номера корпуса рассчитаны на 141 гостя.

Royal SPA Residence. Расположен в стороне от города, на берегу Немана. Изначально это должен был быть элитный дом престарелых, однако в конце концов здание было переоборудовано под отель со спа-центром. Атриум внутри главного корпуса напоминает классические американские отели. Royal SPA Residence подойдет тем, для кого даже трехтысячный Бирштонас кажется слишком шумным. Сейчас владельцы отеля планируют масштабную реконструкцию.