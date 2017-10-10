Мини-отпуск в Берлине: велотур по закусочным и секонд-хендам (ФОТО)

Кебабы, сосиски и другие изыски

Foto: Privātais argīvs

Говорят, что турки своим вторым по величине городом называют именно Берлин. И правда, иногда кажется, что идешь по Стамбулу — кварталы заполнены турецкими цирюльнями, лавками с пахлавой, кебабными и базарчиками. Возвращаясь к турецким кебабам — да, они великолепны. Даже в самых маленьких донериях на вкус все достойно. А вот хозяин зазывает словами "Döner macht schöner" (Донер-кебаб все делает прекраснее). Как вообще можно пройти мимо?

Мы слышали, что лучшие кебабы в Берлине — в местечке "Mustafa's Gemüse Kebap", где в очереди приходится стоять минимум полчаса. Мы проходили мимо, и вправду очередь нешуточная, почитали отзывы в интернете — говорят, что это того стоит. Как недоверчивые латыши, мы спросили про эти кебабы у рижских кебаб-блогеров, получили утвердительный ответ и отправились стоять в длинной очереди.

Foto: Privātais arhīvs

Лучшее время, чтобы стоять в очереди за кебабом — когда идет дождь. Многие не выдерживают и идут есть сосиски, вторые бегут за пивом, и вот через 20 минут мы уже наслаждались долгожданной едой с набитыми ртами. Ключ успеха знаменитого кебаба — только куриное мясо, запеченные овощи, сыр фета и лимонный сок. Боже, как вкусно! А на закуску мята — где еще есть такое сочетание? Гениально.

В Берлине не отделаться от ощущения, что каждый раз обедаешь где-то на другом конце света — закусочных со всего мира просто не счесть: вьетнамские, корейские, китайские, итальянские, пакистанские, суданские. Если не любите иноземную кухню, то можно сходить в Lido на Александерплац.

Foto: Privātais arhīvs

Не пропустили мы и знаменитые сардельки карривурст, которые готовят в будках сети "Curry 36". Принцип очень простой — сардельку посыпают карри и поливают кетчупом. Подается, разумеется, с картошкой, утопленной в кетчупе и майонезе.

Для поисков лучших закусочных мы рекомендуем пользоваться приложением Foursquare, где можно выбрать национальную кухню и расстояние, прочитать отзывы и посмотреть фотографии.