Мир для одного: 5 лучших городов для путешествующих в одиночку

Delfi Turgid
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Нью-Йорк, США
Мир для одного: 5 лучших городов для путешествующих в одиночку
Foto: Vida Press

В мире есть города, словно созданные для путешествия в одиночку, где одно удовольствие затеряться среди улочек и парков, насладиться неспешным чтением книги в кафе и неторопливой прогулкой по музеям, галереям и магазинам. Wanderlust рассказывает о нескольких городах, которые подходят для этого как нельзя лучше.

Токио, Япония

Мир для одного: 5 лучших городов для путешествующих в одиночку
Foto: Vida Press

Есть нечто чарующее в том, чтобы оказаться в Токио одному — здесь можно полностью погрузиться в собственные мысли и размышления в тихих храмах и японских садах.

Токио — удобный город для шопинга и гастротуризма: суши-бары и барные стойки в ресторанах идеально подходят для тех, кто решил в одиночестве насладиться местной кухней. Более того, в этих местах часто обедают такие же одиночки. Кстати, одиночкам проще получить место в ресторане, где у входа выстраивается очередь из компаний больше двух человек, которым нужен большой стол. Одиночкам же нужно всего лишь одно место. Обычно можно сесть за стойкой и наблюдать, как шеф-повар готовит рис, разделывает рыбу и создает настоящие произведения кулинарного искусства — от роллов до десертов. Одно это зрелище стоит того, чтобы оказаться здесь одному.

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Нью-Йорк, США

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Delfi Turgid

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