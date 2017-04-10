74 года назад бразильские рыбаки спасли человека, который, как оказалось, установил невероятный рекорд. Китайский моряк Пань Лянь, став жертвой кораблекрушения, смог выжить в одиночку в Атлантическом океане, проведя на плоту 133 дня. Этот рекорд официально до сих пор не побит.

24-летний китаец Пань Лянь в 1942 году служил вторым стюардом на британском торговом судне Ben Lomond. В ноябре судно было торпедировано немецкой подводной лодкой и потерпело крушение в Атлантическом океане, более чем в 1000 километрах от устья Амазонки, сообщает turist.ee со ссылкой на National Geographic.

Никому из 55 членов экипажа не удалось спастись, за исключением Пань Ляня: он успел надеть спасательный жилет и прыгнуть за борт до того, как взорвались котлы. Проведя два часа в воде, он обнаружил стандартный восьмифутовый спасательный плот, который и стал его домом на несколько месяцев вперед.

На плоту находилось несколько банок с печеньем, сорок литров питьевой воды, немного шоколада, сахар, фальшфейеры, веревка, дымовые шашки и электрический фонарик. Продукты быстро кончились, а помощь так и не приходила. Тогда Ляню пришлось самостоятельно учиться выживанию в экстремальных условиях. Он не умел плавать, поэтому нередко привязывал себя к плоту веревкой.

Дождевую воду он успешно собирал при помощи тента. В качестве рыболовного крючка он использовал провода от фонарика и один из гвоздей плота, а волокна от веревки стали леской. Для разделки рыбы использовал самодельный нож, изготовленный из банки из-под печенья. Когда сильный шторм уничтожил все запасы еды и воды, Пань Лянь смог поймать птицу, утолив голод и жажду ее кровью. Однажды ему удалось выловитиь акулу: та попыталась напасть на него прямо на борту плота, и молодой человек добил ее металлической банкой.

Первоначально Лянь вел учет дням, завязывая узлы на веревке, но потом решил, что это бессмысленно, и стал считать только месяцы, ориентируясь на полнолуния. Удивительно, но за сотню дней странствия Лянь несколько раз бывал замечен судами и притом не взят на борт. Первым мимо прошло грузовое судно, и, как позднее утверждал китаец, ему отказали в спасении "по причине национальности": его приняли за японца, что в годы Второй мировой войны означало бы "спасти врага".

Затем он был обнаружен патрульной эскадрильей самолетов ВМФ США: Ляню сбросили сигнальный буй, но вскоре разразился шторм, и военные потеряли крохотное судно из виду. Помимо того, молодой человек видел немецкую подводную лодку, однако неизвестно, был ли он замечен с ее стороны.

Весной 1943 года Лянь отметил изменение цвета воды в океане: это означало, что близко может быть берег и устье Амазонки. Предположение оказалось верным: 5 апреля 1943 года его спасли три бразильских рыбака. К моменту обнаружения Пань Лянь потерял в весе всего 9 килограммов и был способен передвигаться самостоятельно. Он провел в больнице четыре недели, а затем решил иммигрировать в США.

Удача улыбнулась ему и в этом случае, но тоже не сразу. Первоначально он не прошел по квоте на китайских иммигрантов, но благодаря своей известности и личной помощи одного из сенаторов Лянь получил специальное разрешение. Став в 1952 году гражданином США, он продолжил морскую службу и вышел в отставку в 1983 году с должности шеф-стюарда.

Всего Пань Лянь провел на плоту 133 дня. Когда ему сообщили, что никто никогда ранее не держался так долго, он ответил: "Я надеюсь, что никому и никогда не придется побить этот рекорд". Поскольку Лянь в годы войны работал на британском судне — король Великобритании Георг VI наградил его медалью. История Ляня включена в учебники Королевского флота как пример техники выживания.

Позднее 3 мексиканских моряка провели 10 месяцев на неуправляемом судне, но по времени пребывания на плоту и в одиночестве рекорд Пань Ляня остается уникальным. В 2014 году также был спасен рыбак, который провел в море 439 дней, но эта история до сих пор вызывает много вопросов; многие факты — в том числе судьба его спутника — остаются неподтвержденными.