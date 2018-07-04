Мне бы в небо: 15 вещей, которые делают авиапилоты, когда им скучно

Если вы летали долгими авиарейсами, то, конечно, знаете, как скучно может быть в самолете. То же самое относится и к пилотам. Конечно, у них есть свои задачи, но не каждый момент требует стопроцентной концентрации. Best Life рассказывает, чем заняты пилоты, когда управление самолетом не требует их постоянного вмешательства.

Решают кроссворды

Многие пилоты любят решать логические задачи, кроссворды и судоку. Это может звучать опасно, но пилоты утверждают, что такое времяпровождение отвлекает намного меньше, чем чтение книги.

Учатся

Некоторые пилоты не любят тратить время зря и используют его для того, чтобы учиться. Один пилот рассказал, что его коллега освоил курс квантовой физики за несколько трансатлантических перелетов между Великобританией и Южной Америкой.

Читают книги

Foto: LETA

По правилам пилотам в кокпите читать нельзя — это строго запрещено. Но на самом деле многие из них часто берут книгу в руки. Один пилот объяснил это тем, что "на земле у меня не хватает терпения сесть за чтение, но в воздухе я очень люблю читать".

Учат иностранные языки

Если пилот знает иностранный язык, то очень возможно, что он выучил его в полетах. На онлайн-форумах пилоты делятся успехами — кто-то выучил китайский, а кто-то хинди.

Устраивают розыгрыши

Пилоты очень любят разыгрывать коллег и некоторые розыгрыши отличаются особой изобретательностью и сомнительным вкусом. Например, один пилот использовал погодный радар для поиска водных судов и делал вид, что бомбит их. А другая пара пилотов решили разыграть бортпроводницу и один из них сказал ей, что другой умер: "Только не говори об этом другим стюардессам и ни в коем случае никому из пассажиров, но у Боба случился инфаркт и он умер. Вот мы его тут накрыли тряпочкой". Поистине, злая шутка!

Дремлют

Foto: Shutterstock

Все самолеты разные, но большие авиалайнеры оборудованы спальными отсеками, которые находятся над местами первого класса. Туда можно взобраться по лесенке и немного вздремнуть. Не все авиакомпании предлагают такие удобства, но некоторые обеспечивают пилотам еще большую роскошь, чем для пассажиров первого класса. Например, на самолетах Airbus A380 в Singapore Airlines для пилотов предусмотрены атласные подушки.

Слушают радио

Автоматический радиокомпас используется только как вспомогательное устройство для навигации, но заскучавшие пилоты слушают на нем все возможные радиостанции — от блюза в Новом Орлеане до Радио Дисней. По словам одного пилота, радио особенно пригождается в ночных полетах, когда не с кем поговорить.

Сверяются по карте

"Иногда чтобы скоротать время, мы достаем атлас с картами и бинокль, чтобы узнать, над каким городом или шоссе мы пролетаем", — признался один пилот.

Поют песни

Foto: Shutterstock

Пассажиры могут слушать музыку в наушниках, но вот громко подпевать не стоит, чтобы не тревожить других пассажиров. "В кокпите другое дело — звукоизоляция намного лучше и как бы плохо вы ни пели, вас никто не услышит. Главное — убедитесь в том, что ваш микрофон отключен от вещания в салоне".

Используют планшеты

Но не для игр или электронной почты — сейчас на планшетах установлены различные вспомогательные приложения вроде метеопрогнозов, систем предупреждений и сведений об уровне топлива.

Едят

Пилоты едят ту же еду, что и пассажиры, но разные варианты. Чтобы избежать риск пищевого отравления, пилотам подают разные варианты обедов — пилоту достается обед первого класса, а второму пилот — обед для бизнес-класса.

Думают о худшем

В этом смысле пилоты ничуть не отличаются от пассажиров —даже когда все в порядке и полет проходит по расписанию, пилоты думают о том, что может пойти не так и подготавливают себя к худшим сценариям. Например, если откажет двигатель, возникнет пожар на борту или произойдет разгерметизация, то они должны знать о ближайших аэропортах, где они могут совершить экстренную и безопасную посадку.

Делают селфи

Foto: AP/Scanpix/LETA

Вообще-то это против правил, но пилоты по-прежнему делают селфи. Однажды это привело к крушению самолета в 2014 году и, согласно официальному отчету, причиной было то, что при взлете пилот и пассажиры делали селфи со вспышкой.

Смотрят в окно

Когда нам скучно в самолете, и мы уже изучили весь каталог, мы смотрим в окно и наблюдаем, как мимо нас проплывают облака. Оказывается, пилоты делают то же самое, только с определенной целью: "Чаще всего я высматриваю другие самолеты и стараюсь определить, какая погода ждет нас впереди. По облакам можно с большей долей вероятности предугадать, ожидается ли впереди сильная турбулентность".

Сплетничают

Как и любые коллеги, пилоты любят обсуждать новости и сплетни: "Мы беседуем о своей авиакомпании, об авиарынке, кто с кем объединяется, кто кого перекупает. По большей части это слухи, но мы все равно их обсуждаем".