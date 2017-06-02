Если у вас выдался выходной и вы не решили еще, что делать, то смело отправляйтесь в Биржай. Всего 100 км, меньше двух часов пути - и вы в небольшом литовском городке, где, оказывается, можно увлекательно провести целый день. В трех словах, вас ожидают — пиво, футбол и ямы. Но это только на первый взгляд.

Местное самоуправление в сотрудничестве с владельцами Мантагайлишского поместья организовало программу "Один день в Биржае". В ней предусмотрено знакомство с новым видом спорта под названием монтбол, осмотр исторических объектов города, визит на местную пивоварню с дегустацией и посещение карстовых пещер, которых в этом крае полным-полно. Программа для одного дня более чем насыщенная.

В футбол на поле для гольфа

Начнем по порядку. Что такое монтбол? Это смесь гольфа и футбола. Игру придумал и запатентовал Сигитас Калькис. Ходишь, значит, по огромным полям (под это дело выделено 20 га) с подстриженной травкой, бьешь по мячику ногой и загоняешь его в лунку. Главное, чтобы сфера не улетела в какой-нибудь овраг с водой. Тогда вам начисляются штрафные очки, ну и конкуренты продвинутся к цели быстрее.

Чтобы пройти все 18 лунок потребуется уйма времени, поэтому для начала хватит и шести. Подобный активный отдых не может не понравиться. Свежий воздух и движение делают свое дело. Скоро очень захочется есть.

Пивная дегустация

И вот вы оказываетесь в ресторане Alaus Kelias, где можно отведать знаменитые литовские цеппелины и не только. Поскольку из названия заведения уже ясно, что без пива тут не обойтись, в рецептуре многих блюд присутствует этот пенный напиток. Ну и еще одно объяснение — ресторан расположен рядом с пивоварней Rinkuškiai, одним из совладельцев которой является выше упоминавшийся Сигитас Калькис.

Сразу скажем, что напиток варится по аутентичным рецептам и это действительно ПИВО! Как его делают, особенности производства — обо всем этом вам тоже могут рассказать и показать во время экскурсии по пивоварне.

Можете опробовать сразу все сорта, выпускаемые Rinkuškiai, заказав специальный дегустационный сет. Впрочем, лучше это дело оставить на вечер к ужину, поскольку вас еще ожидает экскурсия в поместье Астравас, Биржайский замок и подъем на смотровую площадку "Пирога".

Прогулка по поместьям

Поместье Астравас построено известными в Литве графами Тышкевичами в середине XIX века в стиле романтического классицизма и итальянского ренессанса. В зданиях имения расположена теперь одна из старейших в Литве фабрик по производству изделий изо льна Siulas. Продукция качественная и недешевая, больший объем товара идет на экспорт в 25 стран, в числе которых вся Скандинавия, Великобритания, Бельгия, Германия, Франция, США, Япония и др.

За поместьем раскинулось озеро Ширвена, через которое проложен самый длинный в Литве 525-метровый пешеходный мост. Переправившись на другой берег, вы оказываетесь практически в центре Биржая, откуда вскоре попадаете в Биржайский замок — бывшую резиденцию богатейшего рода Княжества Литовского Радзивиллов. Почти 300 лет она пребывала в запущенном состоянии, пока в 1988 году не закончилась ее десятилетняя реконструкция. Теперь здесь располагается Здание арсенала и Краеведческий музей, в 25 залах которого хранится более ста тысяч экспонатов. А во время экскурсии (есть аудиогид на русском) вы своими глазами увидите на интерактивной карте встречу Петра I и Августа Сильного, заключивших здесь союзный договор против шведов во время Северной войны. Впрочем, это не спасло замок от разрушения в 1704 году как раз шведами.

На 32 метра ввысь

После глубокого экскурса в историю познакомимся с другим глубоким, в прямом смысле этого слова, явлением края — карстовыми провалами. Поднявшись на 32-метровую башню обозрения в Киркилай, можно воочию увидеть природу края и образовавшиеся в 30 ямах рядом карстовые озера. Сама вышка была задумана в виде поставленной вертикально пироги, а получилась буква "С" наоборот или лунный месяц, как вам больше нравится.

Такие карстовые провалы являются особенностью края. Один из самых известных называется "Коровья яма" — воронка с пещерой. Ее диаметр и глубина доходят до 12 метров, а еще там имеется 5 подземных ходов. Да что там "Коровья яма", на территории знакомой уже пивоварни в прошлом году тоже появилась своя яма. Маленькая еще и не представляющая опасности, поэтому особо беспокоиться нечего. Но со временем над этой проблемой придется задуматься. Правда, способ, придуманный великим комбинатором Бендером, конечно, здесь не поможет.

На этом экскурсионная программа плавно возвращается в ресторан Alaus kelias и ужину. Для тех, кто за рулем, хорошей альтернативой пиву здесь будет кофе. Он здесь просто великолепен!

Перед отправлением домой рекомендуем закупиться в местном магазинчике пивоварни свежим разливным пивом и взять в дорогу вкусных местных закусок. В Риге вы будете уже через пару часов. И если до этого не успели по разным причинам попробовать биржайского пива, то теперь вам уже точно никто этого сделать не помешает.

Подробнее с предлагаемой программой "Один день в Биржае" можно ознакомиться здесь.