Мы строили, строили и, наконец, построили. 8 самых красивых долгостроев планеты

Кёльнский Собор

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Громада Кёльнского собора встречает гостей Кёльна прямо на выходе с железнодорожного вокзала. "Кёльнердом" — один из самых высоких и знаменитых в мире храмов. По замыслу архиепископа города, в 1248 году заложившего первый камень в основание собора — это сооружение по размаху и красоте должно было затмить все христианские храмы. Ведь в то время Кёльн был одним из самых могущественных городов империи. Честолюбивый замысел удался. Высота собора — 157 метров — практически 50-этажный небоскреб, который двумя колючими башнями буквально протыкает небо. Строительство громады продолжалось более 600 лет и закончилось в 1880 году.