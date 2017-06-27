На чем летают президенты? Из чего состоит флот глав государств

Главы государств, как правило, передвигаются по миру на частных самолетах. Некоторые имеют в своем арсенале один джет, другие же могут похвастаться целым флотом индивидуальных воздушных судов. На чем летают Дональд Трамп, Ангела Меркель и другие иностранные лидеры — в материале "Газеты.Ru".

Дональд Трамп

В распоряжении Дональда Трампа три судна американских Air Force One: Boeing 747-200В, VC-25A, Boeing C-32.

Boeing 747-200В — первый в мире двухэтажный самолет, способный осуществлять полеты на дальние расстояния. На момент производства это был самый большой самолет гражданской авиации. Впрочем, его размеры впечатляют и сейчас: длина более 70 м, размах крыльев 65 м, а ширина фюзеляжа 6,5 м. Максимальная скорость составляет почти 1 тыс. км/ч, а дальность полета базовой версии — около 14 тыс. км.

Если размеры аэропорта не позволяют принять такое большое судно, президент использует Boeing C-32. Главное достоинство третьего судна VC-25A — медицинское оснащение: в самолете есть даже операционная.

Foto: AP/Scanpix

Специально для президента была проведена модернизация Boeing 747-200B: теперь судна могут летать на большие расстояния и расходовать меньше топлива.

Летать на Boeing 747-200В, наверное, очень удобно: в салоне площадью более 370 кв. м есть ванная комната, тренажерный зал и даже пространство для офиса. Для каждого из членов команды, с которой путешествует Дональд Трамп, на борту также есть личное пространство. В распоряжении высших чинов отдельные кабинеты, для других членов — места для работы и отдыха. Есть в самолете и отдельная зона для сопровождающих журналистов. В целом президентский самолет способен с комфортом разместить 70 пассажиров и 26 членов экипажа.