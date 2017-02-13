Базовый лагерь Эвереста на высоте более 5 тысяч метров оборудуют беспроводным интернетом, пишет портал 34travel.me со ссылкой на Lonely Planet. Это сделает его самым высоким местом в мире со свободным Wi-Fi доступом.

Также бесплатный интернет планируют запустить на всем маршруте к базовому лагерю, начиная от деревни Лукла, а также в Аннапурна. На всех этих участках будут проложены оптоволоконные кабели, устойчивые к минусовым температурам.

Появление Wi-Fi на Эвересте – отличная инициатива сразу по нескольким причинам. Во-первых, это облегчит коммуникацию при спасательных операциях и в любых экстренных ситуациях. А во-вторых, даст возможность путешественникам загружать свои фото и видео в сеть прямо на пути в горы. Что, по мнению властей Непала, должно увеличить приток туристов в регион.