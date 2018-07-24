На крыльях ветра: 8 маршрутов поездов в Европе, которые быстрее авиарейсов

В Европе нет столь развитой сети высокоскоростных поездов как в Азии, однако некоторые маршруты поездов намного удобнее авиарейсов. Smarter Travel рассказывает о нескольких железнодорожных маршрутах, которые намного выгоднее самолетов.

В большинстве случаев железнодорожные вокзалы находятся в самом центре города, что очень удобно для приезжих — на городском транспорте можно быстро и дешево добраться до гостиницы и апартаментов. Аэропорты же как правило расположены вдалеке от центра, а иногда и за городом. Чтобы добраться из аэропорта до центра города, приходится потратить немало времени на автобусе или шаттле (что не очень удобно с чемоданом) или брать такси — тогда с чемоданом проблем нет, но кошелек от этого сильно худеет. Более того, процедуры регистрации и контроля, а также поиск нужного терминала и выхода на посадку занимают от 30 минут до пары часов.

Флоренция — Неаполь

Эти два города разделяют 475 километров и отсутствие прямых авиарейсов. Тем не менее на поезде ItaliaRail можно добрать из пункта А в пункт Б за 2 часа и 50 минут.

Мадрид — Валенсия

Высокоскоростной поезд домчит вас от побережья Испании до столицы за 1час 40 минут, что всего лишь на полчаса больше, чем самолетом. Впрочем, на поезде не нужно проходить регистрацию и контроль, что обычно занимает примерно час.

Лондон — Манчестер

Всего лишь за два часа из Лондона можно попасть в Манчестер, известный своей музыкальной сценой, шоппингом и зрелищным спортом.

Болонья — Рим

От Болоньи до Рима можно добраться всего лишь за два часа, к тому же билет на поезд стоит в пять раз дешевле билета на прямой авиарейс: 40 евро против 200.

Мюнхен — Вена

Если вы несколько ограничены в средствах, а нужно попасть из Вены в Мюнхен (или наоборот), то выбирайте высокоскоростной поезд Deutsche Bahn, который за 30 евро и 4 часа домчит вас в точку прибытия.

Барселона — Мадрид

Компания Renfe проложила быстрый маршрут между двумя городами и это как раз тот случай, когда тот час разницы между авиарейсом и поездом можно провести, не толкаясь на паспортном контроле, а любуясь пейзажами за окном и попивая холодный лимонад в кресле скоростного поезда.

Милан — Цюрих

Да, на поезде (30 евро) получается немного дольше (учитывая все процедуры в аэропортах), но зато вы сэкономите минимум 70 евро и получите незабываемые впечатления от величественных Альп за окном.

Амстердам — Париж

Если вы боитесь высоты, но позавтракать чашкой кофе с круассанами и с видом на ажурную Эйфелеву башню, то выбирайте поезд — за три часа и 35 евро вы пересечете границы трех стран и окажетесь прямо в центре Парижа.