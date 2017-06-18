Традиционное полинезийское каноэ "Хокулеа" вернулось в Гонолулу на Гавайях, завершив первое в истории кругосветное плавание на таком судне. Само судно было построено еще в 70-х и уже тогда прошло от Гавайев до Таити.

Путешествие длилось три года, в течение всех переходов экипаж парусного катамарана ходил без современных инструментов, ориентируясь по звездам.

Участники экспедиции стремились использовать те же методы, что и первые полинезийские поселенцы на Гавайях сотни лет назад. На Гавайях экспедицию торжественно встретили в лагуне Мэджик Айленд в Гонолулу.

"Хокулеа" было построено специально для научных экспедиций, самая известная из которых была совершена в 1976 году. Тогда судно прошло от Гавайев до Таити для того, чтобы подтвердить антропологическую теорию о происхождении народов, населяющих эти архипелаги.

За время кругосветной экспедиции каноэ прошло 40 тыс. морских миль (74 тыс. км). Она называлась "Малама Хоню" (Malama Honu voyage), что в переводе означает "Забота о нашей oстровной земле".

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Цель путешествия была привлечь внимание к необходимости поддержки и защите коренных народов.

"Хокулеа" пробудила интерес к гавайской культуре, языку, идентичности, оживила путешествия и навигационные традиции Тихого океана", - сказал организатор экспедиции на своем сайте.

Наалеху Энтони, член экипажа и исполнительный директор гавайской медиа-компании Oiwi TV, которая освещала поездку, рассказал общественному радио Гавайи, что, где бы они ни находились, люди приветствовали их гавайским приветствием "алоха". Путешествие, по его словам, "дало возможностью понять, что в нас больше общего, чем разного".