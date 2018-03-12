"На Тенерифе к нам относились как к рабам". Москвичка рассказала о своем переезде на Тенерифе

Delfi Turgid
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"На Тенерифе к нам относились как к рабам". Москвичка рассказала о своем переезде на Тенерифе
Foto: Shutterstock
Gazeta.ru

В начале 2000-х побывать на Канарах могли позволить себе только избранные. Сейчас на Тенерифе можно не только слетать отдохнуть, но и перебраться насовсем. Читательница "Газеты.Ru" рассказывает о том, как же выглядит жизнь эмигранта на Канарах.

О том, чтобы сменить пасмурные московские будни на свежий воздух Атлантического океана я задумалась еще несколько лет назад — Тенерифе всегда привлекал меня своим необычным климатом и размеренным образом жизни. Мне нравилось, что местные жители стараются наслаждаться жизнью и не ставят работу на первое место.

Решение навсегда сменить Москву на Тенерифе окончательно сформировалось в голове после того, как я провела на Канарах 9 месяцев, изучая язык. За это время мне удалось в совершенстве выучить испанский, найти друзей и встретить мужчину, за которым я теперь замужем.

Самым неприятным при переезде оказался процесс оформления документов, ожидание резиденции и разрешения на работу — все это затянулось на несколько месяцев.

О работе

Почти вся работа, которая есть на острове, связана с туризмом. На поиски первой работы на Тенерифе у меня ушел месяц, я согласилась на первое, что предложили, и устроилась работать хостес в один из местных отелей. Коллектив принял достаточно дружелюбно, проблем из-за национальности не возникло. Напротив, коллеги даже обрадовались, что появился русскоговорящий сотрудник (среди клиентов отеля было много наших соотечественников). Впрочем, график работы и отношение руководства заставили меня вскоре уволиться.

К нам относились как к рабам, в рабочем контракте был указан другой график работы и другая должность.

Униформа была крайне неудобная: от жестких пластиковых ботинок, которые нужно было носить, я стирала ноги в кровь. На обувь жаловались все коллеги, но руководство все равно заставляло их надевать.

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Delfi Turgid

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