На волю, в Шотландию. Топ-5 мест отдыха в "самой красивой в мире стране"

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Из Риги в Шотландию летают Ryanair и airBaltic — в Глазго и Абердин, соответственно.

1. Залив Калгари

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"Возможно, лучший в Шотландии (и Великобритании") пляж — так емко характеризует залив на острове Малл The Guardian. Белый песок, непередаваемые виды, голубая, словно на Средиземном море, вода. Правда, холодная. Но вы все равно должны искупаться — в полном соответствии с догмой о том, что отдых в суровой Шотландии должен быть немного мазохистским.