На выходных в Литве состоятся два фестиваля ледовых скульптур

Начался февраль, а зимних морозов все еще не хватает. 2-4 февраля в Литве состоятся фестивали ледовых скульптур и света, настоящая зимняя сказка.

Фестиваль ледовых скульптур и света "Сказка"

В Паяжерском поместье состоится фестиваль ледовых скульптур и света "Сказка". По словам организаторов Паулюса Орловаса и Мантаса Линкявичюса, в поместье будут представлены ледовые скульптуры 26 скульпторов из Литвы, Германии, Монголии и Индонезии.

По словам Орловаса, во время фестиваля планируют использовать больше 40 тонн льда. "Такой прозрачный лед делают сами мастера", – рассказал он. Всего на фестивале будет 39 скульптур. "Лампы для их подсветки привезут на 5 грузовиках", – рассказали организаторы из ЗАО Ledo meistrai.

Все посетители фестиваля смогут поучиться у мастеров работе со льдом, а также вспомнить о других зимних забавах: снежковой войне, лепке снеговиков, катаниях на санках.

Место: Паяжерское поместье, цена билета: 3.00 - 12.00 евро.

Фестиваль "Ледяное королевство" в Пакруоисе

Еще один подобный фестиваль в это же время состоится в Пакруойском поместье. Он уже стал международным и регулярно привлекает множество мастеров из других стран: Литвы, Латвии, России, Болгарии, Франции, Финляндии и т.д. Планируется создать 30 оригинальных скульптур.

Праздник будет посвящен 100-летию Литвы. Само поместье превратится в настоящее ледяное королевство с огненным, лазерным и световым шоу, а также шоу фейерверков, над которыми поработают профессионалы: ЗАО Blikas, Viduramžių pasiuntiniai, ABLight и др.

Развлечения ждут в разных местах: на площади больших скульптур (ледяные скульптуры, цирковые артисты, огненное шоу), в амбаре белых зайцев (конкурс на лучшие ушки, производство снежков, рисунок на лице и др.), в мастерских мастеров (уроки мастеров, секреты ремесла и изделия из льда).

Самых смелых ждет подвал для наказаний, а в сердце королевства – в центральном здании – каждых 30 минут будут проходить экскурсии, которые будет проводить мудрая королева. На продовольственном рынке будут готовить сытные блюда для проголодавшихся – от сосулек из ледяного киселя до огненного овечьего хвоста. В лавке можно будет отведать местные деликатесы, а в ледяном подземном кафе – изысканные напитки.

Место: Пакруойское поместье, цена билета: 3.00 - 6.00 евро.