На зависть Робинзону Крузо: 20 лучших островов в мире

Когда за окном ноябрь, и не хочется выходить из дома, самое время взять отпуск и отправиться туда, где синее небо, теплое море и ласковое солнце выметут из души всю осеннюю грусть. Но куда именно? House Beautiful рассказывает о самых прекрасных островах мира, где так легко "зарядить батарейки".
Бора Бора, Французская Полинезия
Этот остров находится на северо-западе Таити в Тихом океане и является излюбленным местом для плавания с аквалангом. На острове Бора Бора есть только два сезона — сухой и влажный, а на белых песчаных пляжах нет ядовитых змей и насекомых.
- 1. Острова Гваделупа, Карибское море
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- 6. Бали, Индонезия
- 7. Фиджи, юг Тихого океана
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- 9. Крит, Греция
- 10. Хвар, Хорватия
- 11. Оаху, Гавайи
- 12. Сардиния, Италия
- 13. Лангкави, Малайзия
- 14. Самуй, Таиланд
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- 18. Сен-Люсия, Карибское море
- 19. Маэ, Сейшельские Острова