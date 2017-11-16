На зависть Робинзону Крузо: 20 лучших островов в мире

Delfi Turgid
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Острова Гваделупа, Карибское море
На зависть Робинзону Крузо: 20 лучших островов в мире
Foto: Pixabay

Когда за окном ноябрь, и не хочется выходить из дома, самое время взять отпуск и отправиться туда, где синее небо, теплое море и ласковое солнце выметут из души всю осеннюю грусть. Но куда именно? House Beautiful рассказывает о самых прекрасных островах мира, где так легко "зарядить батарейки".

Бора Бора, Французская Полинезия

На зависть Робинзону Крузо: 20 лучших островов в мире
Foto: Pixabay

Этот остров находится на северо-западе Таити в Тихом океане и является излюбленным местом для плавания с аквалангом. На острове Бора Бора есть только два сезона — сухой и влажный, а на белых песчаных пляжах нет ядовитых змей и насекомых.

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Острова Гваделупа, Карибское море

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Delfi Turgid

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