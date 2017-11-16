На зависть Робинзону Крузо: 20 лучших островов в мире

Когда за окном ноябрь, и не хочется выходить из дома, самое время взять отпуск и отправиться туда, где синее небо, теплое море и ласковое солнце выметут из души всю осеннюю грусть. Но куда именно? House Beautiful рассказывает о самых прекрасных островах мира, где так легко "зарядить батарейки".