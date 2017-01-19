На здоровье! Какими напитками согреваются в разных странах

Бехеровка

Foto: Karlovarska Becherovka/Wikipedia

Этот травяной напиток в XIX веке изобрел аптекарь Йозеф Витус Бехер, который жил и работал в главной чешской здравнице — Карловых Варах. А его сын — Йоган — поставил производство на промышленный поток.

Правда, Бехер создал вовсе не вкусную настойку, а лекарство для желудка. Гастрономические и согревающие свойства напитка были оценены позднее. Настоящая бехеровка настаивается только на карловарской воде и бродит в дубовых бочках. В ее основе — более двадцати трав, а усиливают вкус с помощью сахара.

Так что нет ничего удивительного в том, что бехеровка по‑прежнему сильно напоминает лекарство по вкусу и запаху. Что не мешает ей быть популярным напитком и прекрасной основой для многочисленных коктейлей. А производство напитка, музей и фирменный магазин на протяжении многих лет остаются одной из главных достопримечательностей Карловых Вар.